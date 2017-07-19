Николай МАТВИЕНКО: «В матче Ворскла – Шахтер болел за полтавчан»

21-летний Николай Матвиенко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», рассказал за кого болел в матче «Ворскла» – «Шахтер».

«Болел за «Ворсклу», поскольку играю за этот клуб. Сейчас полностью отдаюсь полтавской команде.

Как появился вариант с «Ворсклой»? Мне позвонил Василий Сачко, сказал, что хочет видеть меня своей в команде. В отпуске все обдумал, после чего принял такое решение. Мог ли остаться в львовских «Карпатах»? Не знаю. Появился вариант с Полтавой – я согласился», – рассказал Матвиенко в .