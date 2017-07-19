МБОКАНИ: «С Ребровым было не все так просто, поэтому я решил уйти»

Конголезский форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани рассказал о причинах ухода из киевского клуба, а также о неудачном сезоне в «Халл Сити».
«В Англии не смог забить, потому что моя команда играла от обороны и постоянно думала о защите. «Халл» вообще мало забивал, поэтому шансов у меня было мало. Сейчас я комфортно себя чувствую.
С Ребровым было не все так просто, поэтому я решил уйти. Но это была не только моя проблема. Например, Бельанда тоже при Реброве играл не много», - сказал Мбокани.
Источник — Профутбол
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