Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МБОКАНИ: «С Ребровым было не все так просто, поэтому я решил уйти»

Нападающий «Динамо» – о причинах ухода в «Халл Сити»

  • 19.07.2017 10:07
  • 1041 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Дьемерси Мбокани (слева)
© Getty Images. Дьемерси Мбокани (слева)

Конголезский форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани рассказал о причинах ухода из киевского клуба, а также о неудачном сезоне в «Халл Сити».

«В Англии не смог забить, потому что моя команда играла от обороны и постоянно думала о защите. «Халл» вообще мало забивал, поэтому шансов у меня было мало. Сейчас я комфортно себя чувствую.

С Ребровым было не все так просто, поэтому я решил уйти. Но это была не только моя проблема. Например, Бельанда тоже при Реброве играл не много», - сказал Мбокани.

Источник — Профутбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.