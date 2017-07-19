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Руслан РОТАНЬ: «Могу в любой момент набрать Андрея Шевченко»

Игрок национальной команды – о наставнике «сине-желтых»

  • 19.07.2017 09:53
  • 740 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Руслан Ротань
© ФФУ. Руслан Ротань

Украинский полузащитник Руслан Ротань расскащал о своих вытсуплениях в национальной команде, а также поделился мнением о наставнике «сине-желтых» Андрее Шевченко.

— В субботу был ровно год, как Андрей Шевченко работает в сборной. На правах капитана звонил наставнику?
— Нет. Я только недавно на вашем сайте об этом прочел. На днях наберу Николаевича и пожелаю ему как можно больше удачных лет на этом посту.

— Ты можешь вот так запросто позвонить главному тренеру?
— Конечно. В этом плане вообще нет никаких проблем. Коммуникации в сборной на хорошем уровне. Андрей Шевченко общается со всеми ребятами, всегда выслушает, скажет свое мнение. Тренер открыт для команды.

— Коллектив его понимает?
— Полностью.

— В игровом плане тоже?
— Конечно. У нас многое поменялось — стиль игры, ее структура. Можно говорить о том, что теперь у нас, по сути, новая команда.

— Тебе такой футбол по душе?
— Безусловно. Я люблю комбинационный стиль. Да его все любят.

— Вместе с Андреем Шевченко ты провел за сборную Украины не один десяток матчей. Став тренером, он сильно поменялся?
— Поменялся, конечно. По-другому и быть не может. Другие задачи, другая ответственность.

— Приезжая в сборную из Милана и Челси, Шевченко уже тогда был особенным в коллективе?
— Мы понимали, что это игрок высочайшего уровня и старались брать с него пример. Для многих из нас Шевченко был кумиром, все ребята относились к нему с большим уважением, а сам нападающий никогда не злоупотреблял своим положением в коллективе. На тренировках всегда работал до седьмого пота, а то, что он делал в играх, вы и сами все видели.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    pike1
      pike1, 19.07.2017 10:37
    0
    я тоже всегда могу позвонить своему начальнику, вот так просто взять и позвонить, а что в этом удивительного?
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