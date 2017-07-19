Руслан РОТАНЬ: «Могу в любой момент набрать Андрея Шевченко»

Украинский полузащитник Руслан Ротань расскащал о своих вытсуплениях в национальной команде, а также поделился мнением о наставнике «сине-желтых» Андрее Шевченко.
— В субботу был ровно год, как Андрей Шевченко работает в сборной. На правах капитана звонил наставнику?
— Нет. Я только недавно на вашем сайте об этом прочел. На днях наберу Николаевича и пожелаю ему как можно больше удачных лет на этом посту.
— Ты можешь вот так запросто позвонить главному тренеру?
— Конечно. В этом плане вообще нет никаких проблем. Коммуникации в сборной на хорошем уровне. Андрей Шевченко общается со всеми ребятами, всегда выслушает, скажет свое мнение. Тренер открыт для команды.
— Коллектив его понимает?
— Полностью.
— В игровом плане тоже?
— Конечно. У нас многое поменялось — стиль игры, ее структура. Можно говорить о том, что теперь у нас, по сути, новая команда.
— Тебе такой футбол по душе?
— Безусловно. Я люблю комбинационный стиль. Да его все любят.
— Вместе с Андреем Шевченко ты провел за сборную Украины не один десяток матчей. Став тренером, он сильно поменялся?
— Поменялся, конечно. По-другому и быть не может. Другие задачи, другая ответственность.
— Приезжая в сборную из Милана и Челси, Шевченко уже тогда был особенным в коллективе?
— Мы понимали, что это игрок высочайшего уровня и старались брать с него пример. Для многих из нас Шевченко был кумиром, все ребята относились к нему с большим уважением, а сам нападающий никогда не злоупотреблял своим положением в коллективе. На тренировках всегда работал до седьмого пота, а то, что он делал в играх, вы и сами все видели.
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.