Руслан РОТАНЬ: «Могу в любой момент набрать Андрея Шевченко»

Украинский полузащитник Руслан Ротань расскащал о своих вытсуплениях в национальной команде, а также поделился мнением о наставнике «сине-желтых» Андрее Шевченко.

— В субботу был ровно год, как Андрей Шевченко работает в сборной. На правах капитана звонил наставнику?

— Нет. Я только недавно на вашем сайте об этом прочел. На днях наберу Николаевича и пожелаю ему как можно больше удачных лет на этом посту.

— Ты можешь вот так запросто позвонить главному тренеру?

— Конечно. В этом плане вообще нет никаких проблем. Коммуникации в сборной на хорошем уровне. Андрей Шевченко общается со всеми ребятами, всегда выслушает, скажет свое мнение. Тренер открыт для команды.

— Коллектив его понимает?

— Полностью.

— В игровом плане тоже?

— Конечно. У нас многое поменялось — стиль игры, ее структура. Можно говорить о том, что теперь у нас, по сути, новая команда.

— Тебе такой футбол по душе?

— Безусловно. Я люблю комбинационный стиль. Да его все любят.

— Вместе с Андреем Шевченко ты провел за сборную Украины не один десяток матчей. Став тренером, он сильно поменялся?

— Поменялся, конечно. По-другому и быть не может. Другие задачи, другая ответственность.

— Приезжая в сборную из Милана и Челси, Шевченко уже тогда был особенным в коллективе?

— Мы понимали, что это игрок высочайшего уровня и старались брать с него пример. Для многих из нас Шевченко был кумиром, все ребята относились к нему с большим уважением, а сам нападающий никогда не злоупотреблял своим положением в коллективе. На тренировках всегда работал до седьмого пота, а то, что он делал в играх, вы и сами все видели.

Евгений ГРЕСЬ