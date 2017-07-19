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Зозуля вышел в стартовом составе Бетиса в товарищеском матче

Украинский форвард сыграл во втором спарринге испанской команды

  • 19.07.2017 09:30
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Getty Images. Роман Зозуля
© Getty Images. Роман Зозуля

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля принял участие в товарищеском матче против «Аркос».

Украинец отыграл первый тайм и был заменен в перерыве. Добавим, что абсолютно все игроки в матче не сыграли более 45 минут.

Ранее сообщалось, что «Бетис» не рассчитывает на Романа Зозулю. Также к форварду проявлял интерес «Днепр-1».

Источник — ФК Бетис

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