Зозуля вышел в стартовом составе Бетиса в товарищеском матче

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля принял участие в товарищеском матче против «Аркос».

Украинец отыграл первый тайм и был заменен в перерыве. Добавим, что абсолютно все игроки в матче не сыграли более 45 минут.

Ранее сообщалось, что «Бетис» не рассчитывает на Романа Зозулю. Также к форварду проявлял интерес «Днепр-1».