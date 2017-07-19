Зозуля вышел в стартовом составе Бетиса в товарищеском матче

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля принял участие в товарищеском матче против «Аркос».
Украинец отыграл первый тайм и был заменен в перерыве. Добавим, что абсолютно все игроки в матче не сыграли более 45 минут.
Ранее сообщалось, что «Бетис» не рассчитывает на Романа Зозулю. Также к форварду проявлял интерес «Днепр-1».
Источник — ФК Бетис
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