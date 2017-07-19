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Сергей КОВАЛЕЦ: «У Хацкевича катастрофически мало времени»

Бывший игрок сборной Украины – об игре «Динамо» после смены главного тренера

  • 19.07.2017 09:20
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Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Украины, а также оценил уровень подготовки «Динамо» к сезону.

— Сергей Иванович, очередное класико удалось?
— Вполне. Одесса, солнце, море, да еще и футбол — что еще нужно для счастья настоящему болельщику? Премьер-лига организовала хорошее шоу, собрался полный стадион, и команды, как для начала сезона, показали достойную игру, вот только горе-фанаты, которые пытались сорвать поединок бросанием петард, подпортили праздник.

Возвращаясь к футболу, скажу, что игра получилась обоюдоострой, с практически равными статистическими показателями. Порой даже «Динамо» превосходило оппонента, однако за счет сыгранности и чуть большей скорости «Шахтер» по праву победил.

— Показалось, что «горняки» намного превосходят динамовцев. Только ли приходом нового главного тренера можно объяснить большое количество брака у бело-синих?
— Это еще команда Сергея Реброва. У Александра Хацкевича было катастрофически мало времени на то, чтобы подопечные приняли все его требования. Точно так же, как и Паулу Фонсека в прошлом году подчеркивал, что Шахтер — еще команда Мирчи Луческу. Все помнят, как португальский специалист начал резкую перестройку, и что из этого получилось — проигрыш в Суперкубке Украины и вылет из Лиги чемпионов. Он вернулся к наработанным схемам, добавил чуть-чуть своего — и получил результат. Сейчас игру оранжево-черных при быстром переходе как в атаку, так и в оборону даже можно назвать показательной. Марлос, Тайсон, Феррейра отрабатывают в защите…

У «Динамо» было мало движения в середине поля. Полузащитники вместо того, чтобы увеличивать скорость, часто отдавали передачи поперек и назад, в то время как футболисты «Шахтера» спокойно перестраивались и закрывали все зоны. 

— Мне еще почему-то показалось, что некоторые киевские игроки не соответствуют уровню «Динамо»…
— А какой уровень у «Динамо»? Этот клуб всегда ставит задачи бороться за самые высокие места, но без спадов не обходится ни один коллектив в мире. Болельщики киевлян всегда сравнивают команды разных годов с командами нашего Мэтра. Но у каждого тренера своя философия, а такого, как Лобановский, уже не будет. Часто «Динамо» и при Сергее Реброве показывало вкусный футбол. Сейчас за дело взялся Александр Хацкевич, который уже заявил, что лучших футболистов в клубе пока нет. Но очень важно, чтобы новый наставник управлял командой. Из-за конфликтов порой недосчитывалась игроков даже сборная Украины. Последний пример — Евгений Хачериди. В «Шахтере» я такого не вижу. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов, говоря о том, почему горняки сейчас сильнее.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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