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Мирослав СТУПАР: «Пенальти на Зубейко был, на Ковальце – не было»

Бывший арбитр ФИФА разобрал спорные эпизоды поединка между «Динамо» и «Черноморцем»

  • 19.07.2017 09:10
  • 366 просмотров
  • 3 комментария
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Экс-арбитру ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал спорные моменты матча «Динамо» - «Черноморец» (2:1).

36-я минута. Томаш Кадар сбил с ног Евгения Зубейко в штрафной площадке «Динамо».

- Вот здесь момент, который тянул на назначение одиннадцатиметрового. В углу штрафной площадки Кадар, - умышленно или неумышленно, - банально ударил Зубейко по ноге. Банальный фол, которых много в центре поля и которые не вызывают дискуссий. Но Грисьо не принял решение о назначении одиннадцатиметрового. То, что угрозы воротам «Динамо» не было, значения не имеет. Ведь в штрафной зоне состоялся удар по ноге. Возможно, был бы смешной и банальный одиннадцатиметровый, но от этого никуда не деться.

83-я минута. Желтая карточка Ковальцу за симуляцию.

- Ковалец не нырял, он хотел проскочить между Сидорчуком и Хачериди. Сидорчук подставлял оппоненту ногу, Ковалец на нее наступил, а в этот момент Хачериди в пределах правил, силовой борьбой оттолкнул Кирилла. Ковалец очень легко потерял координацию и в естественном темпе упал на газон. Одиннадцатиметрового удара нет, но нет и желтой карточки за симуляцию. Нужно было просто продолжить игру.

Падение Ковальца было естественным. Ошибка в том, что Грисьо вынес желтую карточку за симуляцию.

73-я минута. Красная карточка Александру Каплиенко.

- Удаление – справедливо. Сначала была желтая карточка, заработанная вместе с Видой в ходе обоюдной толкотни. А потом Каплиенко агрессивно атаковал Мбокани и заработал второе предупреждение. Вопросов относительно этого удаления нет.

Источник — ua-football

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Комментарии
    SamojlovS
      SamojlovS, 19.07.2017 09:21
    +1
    С комментариями согласен. Вопрос: это были ошибки арбитра, или - решение поставленной ему задачи?
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 19.07.2017 09:38
    0
    поговорили і все.а Чорноморець можливо втратив НІЧИЮ.
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    mike1975
    online
      mike1975, 19.07.2017 09:40
    0
    Фігня, а не комент...Банальний контакт по підошві і нічого більшого. Гравець міг далі бігти без проблем, а він вирішив упасти....Якщо порахувати що пенальті було, при подачі углового таких пенальті можна ставити по пять штук за один раз!!! Положив руку на плече - пенальті, схопив (не потянув) за футболку - пенальті і т.п.
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