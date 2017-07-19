Экс-арбитру ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал спорные моменты матча «Динамо» - «Черноморец» (2:1).



36-я минута. Томаш Кадар сбил с ног Евгения Зубейко в штрафной площадке «Динамо».



- Вот здесь момент, который тянул на назначение одиннадцатиметрового. В углу штрафной площадки Кадар, - умышленно или неумышленно, - банально ударил Зубейко по ноге. Банальный фол, которых много в центре поля и которые не вызывают дискуссий. Но Грисьо не принял решение о назначении одиннадцатиметрового. То, что угрозы воротам «Динамо» не было, значения не имеет. Ведь в штрафной зоне состоялся удар по ноге. Возможно, был бы смешной и банальный одиннадцатиметровый, но от этого никуда не деться.



83-я минута. Желтая карточка Ковальцу за симуляцию.



- Ковалец не нырял, он хотел проскочить между Сидорчуком и Хачериди. Сидорчук подставлял оппоненту ногу, Ковалец на нее наступил, а в этот момент Хачериди в пределах правил, силовой борьбой оттолкнул Кирилла. Ковалец очень легко потерял координацию и в естественном темпе упал на газон. Одиннадцатиметрового удара нет, но нет и желтой карточки за симуляцию. Нужно было просто продолжить игру.



Падение Ковальца было естественным. Ошибка в том, что Грисьо вынес желтую карточку за симуляцию.



73-я минута. Красная карточка Александру Каплиенко.



- Удаление – справедливо. Сначала была желтая карточка, заработанная вместе с Видой в ходе обоюдной толкотни. А потом Каплиенко агрессивно атаковал Мбокани и заработал второе предупреждение. Вопросов относительно этого удаления нет.