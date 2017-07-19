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НЕЙМАР: «Мне нравится в Барселоне»

Нападающий каталонского клуба не спешит покидать команду

  • 19.07.2017 08:30
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Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар

Нападающий «Барселоны» Неймар не спешит расставаться с каталонским клубом.

«Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере. Я хорошо адаптировался к городу, клубу. Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее.

В прошлом сезоне мне удалось выйти на хороший уровень, хотя мы не смогли выиграть все трофеи, которые хотели.

Буду продолжать жить текущим моментом, получая положительные и незабываемые впечатления. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов», – сказал Неймар.

Напомним, вчера появилась информация, что ПСЖ договорился о трансфере бразильского форварда.

Источник — Mundo Deportivo

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