НЕЙМАР: «Мне нравится в Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар не спешит расставаться с каталонским клубом.

«Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере. Я хорошо адаптировался к городу, клубу. Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее.

В прошлом сезоне мне удалось выйти на хороший уровень, хотя мы не смогли выиграть все трофеи, которые хотели.

Буду продолжать жить текущим моментом, получая положительные и незабываемые впечатления. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов», – сказал Неймар.

Напомним, вчера появилась информация, что ПСЖ договорился о трансфере бразильского форварда.