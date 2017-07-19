Хацкевич подтвердил уход Хлебаса в аренду

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подтвердил телепрограмме «Профутбол» информацию о том, что нападающий его команды Дмитрий Хлебас продолжит свою карьеру на правах аренды в другом клубе.



Сообщается, что наставник «бело-синих» определился с форвардами, на которых он будет рассчитывать в этом сезоне — это Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Артем Беседин и Артем Кравец.



Напомним, согласно опубликованной ранее в СМИ информации, Хлебас может оказаться либо в полтавской «Ворскле», где он провел прошлый сезон в аренде, либо в одном из клубов Греции и Беларуси.