Хацкевич подтвердил уход Хлебаса в аренду

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подтвердил телепрограмме «Профутбол» информацию о том, что нападающий его команды Дмитрий Хлебас продолжит свою карьеру на правах аренды в другом клубе.
Сообщается, что наставник «бело-синих» определился с форвардами, на которых он будет рассчитывать в этом сезоне — это Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Артем Беседин и Артем Кравец.
Напомним, согласно опубликованной ранее в СМИ информации, Хлебас может оказаться либо в полтавской «Ворскле», где он провел прошлый сезон в аренде, либо в одном из клубов Греции и Беларуси.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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