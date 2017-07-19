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Хацкевич подтвердил уход Хлебаса в аренду

Наставник киевлян определился с форвардами, на которых будет рассчитывать в этом сезоне

  • 19.07.2017 08:18
  • 1181 просмотров
  • 2 комментария
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Динамо Киев от Шурика
© Динамо Киев от Шурика

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подтвердил телепрограмме «Профутбол» информацию о том, что нападающий его команды Дмитрий Хлебас продолжит свою карьеру на правах аренды в другом клубе.

Сообщается, что наставник «бело-синих» определился с форвардами, на которых он будет рассчитывать в этом сезоне — это Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Артем Беседин и Артем Кравец.

Напомним, согласно опубликованной ранее в СМИ информации, Хлебас может оказаться либо в полтавской «Ворскле», где он провел прошлый сезон в аренде, либо в одном из клубов Греции и Беларуси.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    fanat-fanatovi4
    online
      fanat-fanatovi4, 19.07.2017 08:40
    -4
    Лучше бы он Мораеса убрал и Мбокани!!
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    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 19.07.2017 08:46
    +1
    Хейтеры ДК, такие хейтеры.
    Реброва ругали за то что убрал Мбокани, Хацкевича - за то, что не убрал
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