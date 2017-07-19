Дарио СРНА: «Матч с Ворсклой показал, что у нас есть скамейка»

А стадион чей? Если городской, то городу можно за свои деньги провести реконструкцию, а потом сда...

Так они же с кротами не играли еще

Поздравляю Калитвинцева! Отличное возвращение в вышку!По игре видно было, что игроки "Спарта...

Тебе то какая разница? Видно ему лучше знать к чему тату. Не на тебе ж бил ее )

А чего они там не играли ? Им не нравилось названия жд станции Липовый Гай )))

Вы петард еще больше возьмете,или в чем трында?

А зачем? Лучше же играть макакоподобными чем готовить игроков для СБУ. Ведь кротобомжатня это не ...

Вот он уровень чемпиона, только зорькам и кабинетно фк полтав выигрывать можете. А в ЛЧ очередное...

знатно тебя бомбануло, да.ун