Дарио СРНА: «Матч с Ворсклой показал, что у нас есть скамейка»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал разгромную победу над «Ворсклой» (3:0).
«Всегда важно мощно и уверенно стартовать в чемпионате. Мы отлично изучили «Ворсклу». В Полтаве нелегко взять очки – достаточно посмотреть несколько лет истории противостояний. Здесь сильная команда, заслуживающая уважения, и я желаю ей удачи. С учетом Суперкубка мы добились уже двух побед, но очень значимым будет следующий матч. Неплохо играем, демонстрируем присущий «Шахтеру» футбол и создаем моменты, а это самое важное.
Поздравляю Алана Патрика, который отдал пас и забил, и дебютировавшего сегодня Петряка – он хорошо вышел на замену. Мы показали, что у нас есть скамейка и каждый может заменить партнера в составе. Теперь будем готовиться к поединку с «Динамо», - сказал Срна.
Источник — ФК Шахтер
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