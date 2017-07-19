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Дарио СРНА: «Матч с Ворсклой показал, что у нас есть скамейка»

Лидер «Шахтера» – о поединке первого тура УПЛ

  • 19.07.2017 07:49
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал разгромную победу над «Ворсклой» (3:0).

«Всегда важно мощно и уверенно стартовать в чемпионате. Мы отлично изучили «Ворсклу». В Полтаве нелегко взять очки – достаточно посмотреть несколько лет истории противостояний. Здесь сильная команда, заслуживающая уважения, и я желаю ей удачи. С учетом Суперкубка мы добились уже двух побед, но очень значимым будет следующий матч. Неплохо играем, демонстрируем присущий «Шахтеру» футбол и создаем моменты, а это самое важное.

Поздравляю Алана Патрика, который отдал пас и забил, и дебютировавшего сегодня Петряка – он хорошо вышел на замену. Мы показали, что у нас есть скамейка и каждый может заменить партнера в составе. Теперь будем готовиться к поединку с «Динамо», - сказал Срна.

Источник — ФК Шахтер

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