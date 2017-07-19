Криштиану Роналду снова станет отцом

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вскоре вновь станет отцом. В интервью изданию El Mundo футболист подтвердил, что его подруга Джорджина Родригес подарит ему еще одного ребенка.

«Рад ли я, что у меня будет еще один ребенок? Да, очень», - рассказал Роналду .

Криштиану познакомился с Джорджиной летом 2016 года. В июне 2017 года он подтвердил отношения. Уже тогда появились слухи о ее беременности из-за заметно округлившегося живота.

Недавно Роналду опубликовал фото своей подруги в купальнике, рассеяв все сомнения по поводу предстоящего пополнения в его семействе. По данным прессы, Джорджина подарит форварду дочь.

Big family with love ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 12 2017 в 8:54 PDT

Роналду впервые стал отцом в 2010 году, когда у него появился сын Криштиану-младший. В июне 2017 года у португальца родились близнецы Ева и Мэтью. Все трое детей были рождены от суррогатных матерей.