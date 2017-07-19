ШЕПЕЛЕВ: «Никогда не буду праздновать голы в ворота Черноморца»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал победу над «Черноморцем» (2:1) в рамках первого тура УПЛ.
«Возможно, на наше настроение повлияло поражение от «Шахтера». Поэтому сегодня не было какой-то эмоциональной вспышки. Было видно, что все ребята без настроения.
Нужно двигаться дальше и стараться выиграть чемпионат, все-таки, впереди много важных матчей.
Конечно, чувствовал радость после забитого гола. Но «Черноморец» – моя бывшая команда, поэтому голы в их ворота я праздновать никогда не буду», – сказал Шепелев.
Напомним, 20-летний футболист в матче против «моряков» отметился голом и результативной передачей.
Источник — ФК Динамо Киев
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