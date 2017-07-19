Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ШЕПЕЛЕВ: «Никогда не буду праздновать голы в ворота Черноморца»

Хавбек «Динамо» – о мачте против своей бывшей команды

  • 19.07.2017 07:31
  • 619 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал победу над «Черноморцем» (2:1) в рамках первого тура УПЛ.

«Возможно, на наше настроение повлияло поражение от «Шахтера». Поэтому сегодня не было какой-то эмоциональной вспышки. Было видно, что все ребята без настроения.

Нужно двигаться дальше и стараться выиграть чемпионат, все-таки, впереди много важных матчей.

Конечно, чувствовал радость после забитого гола. Но «Черноморец» – моя бывшая команда, поэтому голы в их ворота я праздновать никогда не буду», – сказал Шепелев.

Напомним, 20-летний футболист в матче против «моряков» отметился голом и результативной передачей.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.