ШЕПЕЛЕВ: «Никогда не буду праздновать голы в ворота Черноморца»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал победу над «Черноморцем» (2:1) в рамках первого тура УПЛ.

«Возможно, на наше настроение повлияло поражение от «Шахтера». Поэтому сегодня не было какой-то эмоциональной вспышки. Было видно, что все ребята без настроения.

Нужно двигаться дальше и стараться выиграть чемпионат, все-таки, впереди много важных матчей.

Конечно, чувствовал радость после забитого гола. Но «Черноморец» – моя бывшая команда, поэтому голы в их ворота я праздновать никогда не буду», – сказал Шепелев.

Напомним, 20-летний футболист в матче против «моряков» отметился голом и результативной передачей.