Пора звонить Коллине. Обзор 1-го тура УПЛ

Дебютный тур чемпионата, который из-за матча на Суперкубок Украины растянулся на три дня, получился по-летнему жарким и с ходу презентовал громкую сенсацию в Запорожье, судейский скандал в Киеве и разгром в Полтаве.

Разгром тура

«Ворскла» на своем поле – непростой оппонент для любой команды. Но не для нынешнего «Шахтера», который даже в отсутствие двух основных опорных полузащитников – Степаненко и Малышева (Фред также пока не может играть из-за дисквалификации), не заметил сопротивления полтавчан. Паулу Фонсека по сравнению с матчем за Суперкубок Украины провел ротацию состава, выпустив с первых минут Коваленко, Алана Патрика и Дентиньо – и те наставника не подвели.

Как и в матче с «Динамо», веское слово бомбардира сказал Феррейра, который демонстрирует несвойственно высокую для себя реализацию. Марлос благодаря индивидуальным действиям во втором тайме удвоил преимущество, а Алан Патрик довершил разгром полтавчан.

Воля тура

Куда сложнее дались три очка «Динамо», которое на стадионе «Динамо» без зрителей принимало «Черноморец». Глупая обрезка Ярмоленко, вальяжно отдавшего передачу поперек поля на своей половине в ноги сопернику, стоила динамовцам пропущенного гола. Сам Андрей еще до перерыва исправился, забив после скидки Шепелева. Тот перед этим отличился сам, став героем матча. В концовке «Черноморец» мог спасти игру, но арбитр посчитал, что Ковалец «рисовал» пенальти в штрафной соперника и вместо «точки» показал желтую. Решение, скажем прямо, неоднозначное. Еще более очевидный пенальти Грысьо мог ставить в ворота хозяев в первом тайме, когда Кадар сбил Зубейко, но арбитр и глазом не моргнул. В секторе для прессы кто-то пошутил, что нужно срочно звонить Коллине и просить его вернуться. В крайнем случае, итальянец хоть как-то объяснил бы неоднозначные решения арбитра…

Сенсация тура

Главной неожиданностью тура стало поражение бронзового призера минувшего чемпионата – «Зари» от «Стали», которая в межсезонье растеряла всех ведущих игроков. Новый наставник «сталеваров» Егише Меликян бросил в бой команду, которую в последний момент удалось «наскрести по сусекам». Но каменцы не дрогнули и сумели увезти из Запорожья три очка. Вернидуб, потерявший в межсезонье добрую половину состава – Чайковского, Соболя, Петряка, Кулача, Липартию и Бонавентуре – не смог настроить подопечных на матч против одного из вероятных аутсайдеров чемпионата. «Полкоманды празднуют еще бронзу. А вторая половина – новички и не могут понять, что от них нужно. Думают, что других футболистов нет, и они будут играть», - объяснил поражение Вернидуб.

Возвращения тура

В первом туре состоялось возвращение в большой футбол чемпионов Европы 2009 среди юношей – Виталия Виценца и Виталия Каверина. Первый в 2015-м году из-за травмы объявил о завершении карьеры и занял агентской деятельностью. Но накануне «Мариуполь» внес 26-летнего игрока в заявку на сезон. Матч с «Вересом» стал для Виталия первым за три года на профессиональном уровне. Последний раз он выходил на поле в футболке «Севастополя» еще зимой 2013-го. Последним клубом Каверина была «Говерла», за которую в сезоне 2015/16 он провел пять матчей.

Нули тура

В дебютном матче в Премьер-лиге новичкам – «Мариуполю» и «Вересу» – волею календаря предстояло сыграть друг с другом. Пытаясь не испортить дебют в элите, оба тренера – Севидов и его бывший подопечный в донецком «Металлурге» Вирт, в первую очередь постарались обезопасить свои ворота, выбрали оборонительную модель игры. Хозяева вроде бы и владели инициативой, но оборона «Вереса» во главе с опытными новичками Бандурой, Симининым и Ищенко угрозы ликвидировала. Да и игроки «Мариуполя» не лучшим образом распоряжались мячом на завершающей стадии атак. В итоге – вполне закономерная ничья, которая, думается, устроила обе команды – одно очко в дебютном матче в копилку для дебютанта.

Ошибка тура

Среди четырех новичков «Карпат», вышедших в стартовом составе на матч с «Зиркой», пожалуй, наибольшая мотивация проявить себя была у экс-капитана кропивницкого клуба – Федерико Перейры. Но излишний настрой сыграл с аргентинцем злую шутку. В концовке первого тайма в борьбе, пытаясь выбить мяч головой, Перейра сыграл рукой в своей штрафной, заработав для бывших партнеров пенальти. Загальский вердикт арбитра исполнил безукоризненно, принеся своей команде ничью на выезде. Ферейра, пытаясь исправить ошибку, во втором тайме постоянно подключался к атакам во время стандартов и однажды был близок к тому, чтобы вывести львовян вперед, но мяч после его удара головой пролетел рядом со штангой.

Фраза тура

К чести Юрия Вернидуба, вину за поражение от «Стали» он взял на себя. «Считаю, что судейство здесь не при чём. Даже если бы пенальти в наши ворота поставили. Эту команду мы обязаны были обыгрывать. При любых раскладах. Раз мы проиграли, значит, честь и хвала «Стали», а нам – сильный позор. Прежде всего, мне, как главному тренеру. А футболисты пусть сами думают стыдно им или нет. Лично мне очень стыдно перед болельщикам».

Гол тура

Обводящий удар со штрафного у полузащитника «Стали» Андрея Якимива получился на загляденье. Таким образом молодой хавбек отметил дебют в УПЛ.