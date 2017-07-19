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Риека громит ТНС, Партизан выходит на Олимпиакос

«Хафнарфьордур» дожал «викингов»

  • 19.07.2017 00:48
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«Нью-Сейнтс» — «Риека» - 1:5
Голы: Кислевич 69 — Матей 41, Гавранович 54, Горгон 61, Ристовски 64, Гавранович 79

«Нью-Сейнтс»: Харрисон, Прайс, Сондерс, Спендер, Роулинсон, Броббель, Раутледж, Эдвардс (Холланд 65), Маллэн, Флетчер (Кислевич 57), Квигли (Дрэйпер 62)
«Риека»: Слуга, Вешович (Гавранович 52), Ристовски, Жупарич, Элез, Жута, Мишич, Матей, Брадарич, Эбер (Джокович 62), Горгон (Чрнич 68)

Предупреждение: Раутледж 74

Первый матч — 0:2.

«Викингур» — «Хафнарфьордур» - 0:2
Голы: Леннон 79 (пен.), Валдимарссон 90+1

«Викингур»: Э.Расмуссен, Х.Якобсен, Грегерсен, Дюрхус (А.Ольсен 26), Э.Якобсен, Г.Ватнхамар, Беньяминсен (Хансен 88), С.Ватнхамар, Джорджевич (Лервиг 87), Ангел, Лаваль
«Хафнарфьордур»: Нильсен, Бёдварссон, Олафссон, Думбия, П.Видарссон, Палссон (Кроуфорд 61), Видарссон, Валдимарссон, Флоки Финнбогасон, Леннон, Гуднасон

Предупреждения: Грегерсен 80, Ангел 89
Удаление: А.Ольсен 78

Первый матч — 1:1.

«Будучность» Подгорица – «Партизан» - 0:0

Первый матч — 0:2.

Источник — Sport.ua

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