Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

– Чуда не произошло. «Шахтер» победил заслуженно. А три гола – это, конечно, многовато. Сегодня играть с «горняками» в открытый футбол – роскошь. Мы действовали от обороны, у нас получалось. Рассчитывали на быстрые атаки и стандартные положения. Создали ряд хороших моментов, но не реализовывать такие возможности с «Шахтером» – тоже роскошь. Наш соперник не нуждается в представлении. Это быстрая и мобильная команда. Ни в коем случае не упрекаю ребят в отсутствии желания и самоотдачи – считаю, в этом мы не уступили. Увы, уровень мастерства оппонента выше, чем наш. Как бы мы ни хотели, все забитые мячи – следствие индивидуального класса дончан.

– Сегодня на трибунах находились Безус и Громов. Вроде бы, не подошел «Динамо» Хлебас. Что скажете о возможном появлении этих футболистов в составе «Ворсклы»?

– Не готов ответить на вопрос, потому что не владею информацией. К нам никто не обращался. Насколько я знаю, у Хлебаса контракт с «Динамо». Судьба Безуса и Громова мне неизвестна. Сегодня мы рассчитываем на тех ребят, которые есть в команде. Безусловно, я бы хотел еще усилить некоторые позиции.

– Таймы отличались друг от друга: в первом «Ворскла» лучше атаковала, а во втором была менее острой. Почему?

– Вы должны понимать, что силы когда-то заканчиваются. Пока их хватало, у нас получалось. Была взаимоподстраховка и мобильность, своевременно перестраивались по мячу. Во втором тайме начал появляться люфт – стали уступать в середине поля быстрым «горнякам». Но я повторюсь: ничего страшного не произошло. Чуда не случилось. Я другой игры не представлял, и ребята тоже были осведомлены. Мы готовились и рассчитывали на стандарты, у нас имелись неплохие моменты. В любом случае из матча возьмем много хорошего. Футболисту «Шахтера» не проблема превзойти один в один любого. И не потому, что это игроки «Ворсклы». Очень жаль, что пропустили три мяча. Это многовато. Хотел бы поблагодарить болельщиков: для Полтавы сегодня было очень много людей на трибунах. Спасибо им за поддержку! Конечно, нам хотелось забить мяч и порадовать их за поддержку, но, к сожалению, не получилось. Уверен, победы еще впереди, будем рассчитывать на встречи с командами нашего уровня.

– Насколько на матче сказался запрет играть арендованным у «Шахтера» исполнителям?

– Мы рассчитываем на Матвиенко, Кулача и Загорулько. Жаль, что они не смогли принять участие в сегодняшнем поединке. С их наличием могли усилиться, варьировать. Возможно, вышел бы другой состав. Безусловно, их отсутствие повлияло, поскольку это те ребята, на которых мы полагаемся. Уверен, они обязательно принесут пользу в следующий раз.

– Как вы оцениваете новичков: Гегама Кадимяна и Юрия Коломойца?

– В матчах с «Шахтером» как раз можно проверять футболистов, и не только таких. Не хотел бы говорить что-то плохое об их игре или, наоборот, хвалить. Они выполняли на поле свою работу, старались и внесли тот вклад, который могли. Повторюсь, в старании и желании мы не уступили. Просто технически и в мастерстве «горняки» сегодня сильнее. Ничего тут не поделаешь – это жизнь.