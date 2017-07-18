Паулу ФОНСЕКА: «Полтавчане заставили нас в буквальном смысле попотеть»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:
– Здравствуйте! Отличная красивая победа нашей команды. Нам всегда сложно в матчах с «Ворсклой» – это сильный соперник. Полтавчане заставили нас в буквальном смысле попотеть. Они усложняли наши атаки и сами оставались опасными в контратаках. Тем не менее мы хорошо показали себя в обороне и создавали моменты, поэтому победа абсолютно заслуженна.
– Чем вызвана столь существенная смена состава после встречи за Суперкубок?
– Предыдущий матч мы провели в субботу – было очень мало времени на восстановление. Степаненко дисквалифицирован, Малышев травмирован. Я доверяю абсолютно всем своим футболистам, и сегодня ребята доказали, что это оправданно.
– Почему не играл Тайсон?
– Он также травмирован.
– Учитывая, что «Шахтер» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов, вы планируете подвести пик готовности своей команды к этому моменту?
– Честно говоря, мы пока еще не думаем о Лиге чемпионов. Всегда размышляем только о следующем поединке, а он будет сложным, потому что предстоит еще раз встретиться с «Динамо».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
----------------------------------------------------------
Трында кротам в этот раз, шары как в СК больше не будет.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.