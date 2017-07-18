Паулу ФОНСЕКА: «Полтавчане заставили нас в буквальном смысле попотеть»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Здравствуйте! Отличная красивая победа нашей команды. Нам всегда сложно в матчах с «Ворсклой» – это сильный соперник. Полтавчане заставили нас в буквальном смысле попотеть. Они усложняли наши атаки и сами оставались опасными в контратаках. Тем не менее мы хорошо показали себя в обороне и создавали моменты, поэтому победа абсолютно заслуженна.

– Чем вызвана столь существенная смена состава после встречи за Суперкубок?

– Предыдущий матч мы провели в субботу – было очень мало времени на восстановление. Степаненко дисквалифицирован, Малышев травмирован. Я доверяю абсолютно всем своим футболистам, и сегодня ребята доказали, что это оправданно.

– Почему не играл Тайсон?

– Он также травмирован.

– Учитывая, что «Шахтер» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов, вы планируете подвести пик готовности своей команды к этому моменту?

– Честно говоря, мы пока еще не думаем о Лиге чемпионов. Всегда размышляем только о следующем поединке, а он будет сложным, потому что предстоит еще раз встретиться с «Динамо».