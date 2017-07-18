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1-й тур
Ворскла
0:3
Шахтер Д
18.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Полтавчане заставили нас в буквальном смысле попотеть»

«Ворскла» – «Шахтер» – 0:3. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 18.07.2017 22:16
  • 443 просмотров
  • 2 комментария
Метки
shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Здравствуйте! Отличная красивая победа нашей команды. Нам всегда сложно в матчах с «Ворсклой» – это сильный соперник. Полтавчане заставили нас в буквальном смысле попотеть. Они усложняли наши атаки и сами оставались опасными в контратаках. Тем не менее мы хорошо показали себя в обороне и создавали моменты, поэтому победа абсолютно заслуженна.
 
– Чем вызвана столь существенная смена состава после встречи за Суперкубок?
– Предыдущий матч мы провели в субботу – было очень мало времени на восстановление. Степаненко дисквалифицирован, Малышев травмирован. Я доверяю абсолютно всем своим футболистам, и сегодня ребята доказали, что это оправданно.
 
– Почему не играл Тайсон?
– Он также травмирован.
 
– Учитывая, что «Шахтер» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов, вы планируете подвести пик готовности своей команды к этому моменту?
– Честно говоря, мы пока еще не думаем о Лиге чемпионов. Всегда размышляем только о следующем поединке, а он будет сложным, потому что предстоит еще раз встретиться с «Динамо».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 18.07.2017 22:31
    -2
    Льстит. Бегали не напрягаясь как на тренеровке.
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 18.07.2017 22:59
    0
    Всегда размышляем только о следующем поединке, а он будет сложным, потому что предстоит еще раз встретиться с «Динамо».
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    Трында кротам в этот раз, шары как в СК больше не будет.
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