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Александр БАБИЧ: «В следующем туре мы начинаем чемпионат»

«Динамо» – «Черноморец» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «моряков»

  • 18.07.2017 22:33
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Александр Попов
© Александр Попов

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Считаю, что сегодня мы провели достаточно организованный матч. Особенно, если учитывать, что это был стартовый поединок сезона. Учитывая уровень соперника, планировали сыграть строго и организованного от обороны, держать структуру и ловить команду соперника на контратаках. В первом тайме у нас это неплохо получалось. Да, были сегодня с нашей стороны и ошибки, но как для первого тура мы провели неплохой матч.
 
Ребятам только что сказал, что этим матчем мы заканчиваем сборы — сегодня снова играли без зрителей, да и судейство было таким, каким оно часто бывает в контрольных поединках. В следующем туре мы начинаем чемпионат.
 
— Прокомментируйте эпизод, в котором вторую желтую карточку получил Каплиенко.
— Он не справился с эмоциями. Был конец матча, и это, наверное, сказалось. Можно было сыграть похитрее, поумнее. Тем более, что Мбокани уже тормозил, терял скорость. Наверное, это просто молодость. С этим приходится бороться, приходится учить. Чаще всего подобные ошибки молодые футболисты допускают, когда играют на фоне нагрузки. Такие ситуации показывают класс и уровень футболистов.
 
— В чем сила и потенциал состава «Черноморца», который начинает это чемпионат?
— Нам пошли навстречу — мы усилились футболистами, которые раньше ковали имя «Черноморца» в еврокубках. В прошлом сезоне нам не хватало таких футболистов. Не хватало их уровня. С приходом этих исполнителей у нас будет более качественный выход в атаку. С более менее равными по силе соперниками в нашем исполнении будет более качественный контроль мяча. Надеюсь, с приходом Антонова, Политыло и Бобко улучшится и концовка атак. Но нужно время. Кроме того, надеюсь, рядом с такими футболистами молодежь будет прогрессировать быстрее
 
— Почему вы не пожали руку Хацкевичу после окончания матча?
— Только что, вот, пожал. После игры я поблагодарил своих футболистов, а когда развернулся, то Хацкевич уже ушел. Сейчас поздравили друг друга, пожали руки. Так что не надо тут ничего такого искать.
 
— Каков потенциал нынешнего «Черноморца»?
— О нем можно будет говорить после того, как мы придем к общему знаменателю по функциональному состоянию и добавим немного в плане тактики. Надо время, чтобы все объединились единой целью и правильно думали на футбольном поле — так, как хочу я. Вот после этого даже в матчах с нашими грандами поборемся, покусаемся и попьем им крови, даже не сомневаюсь в этом.
 
— Каковы задачи «Черноморца» на сезон?
— Мы хотим закончить чемпионат на месте не ниже, чем в прошлом чемпионате. Большинство команд ставят перед собой задачу попасть в первую «шестерку», и мы не являемся исключением. Но я не хотел бы, чтобы футболисты смотрели в таблицу — хочется двигаться от игры к игре, так, как это было в прошлом году. Так что к каждому матчу будем готовиться отдельно. А потом посмотрим, какое место займем. Конечно, есть у нас и мечты, но на всё нужно время.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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