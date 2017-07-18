Александр ХАЦКЕВИЧ: Сегодня было ощущение, будто это товарищеская игра

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Поздравляю всех с началом чемпионата. Что касается игры, то матч мы начали, вроде, активно, создавали моменты, но потом допустили грубую ошибка, за которую нас сразу наказали — передача поперек на своей половине поля. Такое непозволительно. Говорили много раз ребятам: из обороны выходим через продольные передачи, и ни в коем случае не через поперечные.

Но на сегодняшний момент самым главным было завоевание трех очков. Тяжело начинаем, и важнее всего добывать результат. Два дня назад была игра с «Шахтером», после которой провели ротацию состава, поменяли три полевых игрока и вратаря — все должны получать игровую практику, чтобы быть готовыми к следующим поединкам.

— После матча за Суперкубок вы сказали, что остались недовольны действиями линии полузащиты. А что скажете на этот счет сейчас?

— Сегодня у меня тоже есть большие претензии в созидательном плане. Сидорчук выполнил большой объем работы, но такой брак в опорной зоне при переходе от обороны в атаку, какой был у Сергея сегодня, непозволителен. Не знаю, в чем причина — то ли усталость, то ли непонимание момента...

Шепелев сыграл хорошо, у него было меньше брака, он забил мяч, поучаствовал в голевой атаке.

От опорных полузащитников очень много требуется, когда команда обороняется — они должны правильным образом разворачивать и направлять атаку после перехвата мяча. Но мы работаем вместе всего четыре недели, и вот от этой игры поперек и назад еще пока не ушли. Мы просим команду играть между линиям, разворачивать атаку за счет средних и диагональных передач, но ребята часто продолжают действовать через промежуточную передачу. Потихоньку мы это исправим, все-таки только начало сезона. По крайней мере, сегодня мы сыграли надежнее, чем в матче с «Шахтером».

— Скоро вы стартуете в Лиге чемпионов, финал которой примет Киев. В связи с этим, возможно, есть какие-то особые задачи на турнир — четвертьфинал, полуфинал? И второй вопрос по трансферам: будут ли у «Динамо» еще какие-то приобретения этим летом?

— По Лиге чемпионов. Вы так далеко зашли. Мы не против полуфинала, но сейчас наша первостепенная задача — выход в основную сетку Лиги чемпионов. Первый соперник по квалификации нам известен, потихоньку собираем о нем информацию. Но до первого матча с «Янг Бойз» нас еще ждет очень важный поединок с «Шахтером» в чемпионате Украины. Вот после этой игры уже и начнем целенаправленно готовиться к старту в Лиге чемпионов.

Теперь что касается трансферов. Мы ищем левого защитника. Самое главное — оборона. Пока же находимся в поиске различных сочетаний. Антунеш в матче за Суперкубок Украины сыграл неудачно, сегодня на его позиции попробовали Виду. В Лиге чемпионов сможем использовать Мораеса. У него, конечно, нет игровой практики, но он сейчас находится в отличной форме. Артем Кравец потихоньку набирает.

А лишь бы кого брать, чтобы потом опять ломать голову, что делать с этими футболистами, нет смысла. Кого имеем, с теми и будем играть в квалификации Лиги чемпионов.

— Вы второй раз подряд поменяли Гармаша. Недовольны его действиями?

— Во-первых, мы хотели посмотреть в этой позиции Цыганкова. Во-вторых, Гармаш пропустил некоторый период сборов, и мы его постепенно подводим к матчам. У нас есть медицинское тестирование в день игры — опираемся и на эти данные тоже. В-третьих, дисциплина на поле важнее всего, а Денис где-то заигрывается, очень высоко играет, почти как нападающий, а он не имеет права так действовать и оголять центральную зону. Так что в плане дисциплины Гармаш пока не выполняет те требования, которые я к нему предъявляю.

— Мбокани второй матч подряд попадает в основной состав. Он настолько лучше других нападающих, которые есть сейчас в вашем распоряжении?

— Да, на сегодняшний день он выглядит лучше всех остальных наших нападающих. Кравец вообще не был с нами на сборах, Беседин достаточно «сырой». Мораес пока не имеет права играть.

— Чего вы ждете от дебюта на «Олимпийском» в качестве главного тренера «Динамо»?

— Жду дебюта на матче со зрителями! Потому что сегодня было ощущение, будто это товарищеская игра. Как ни настраивай футболистов, а отсутствие болельщиков очень сказывается на команде: нет адреналина, который придают трибуны. Ощущение пустоты стадиона откладывает отпечаток. Но, повторюсь, самое главное, что мы сегодня взяли три очка.