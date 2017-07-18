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1-й тур
Динамо Киев
2:1
Черноморец
18.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр ХАЦКЕВИЧ: Сегодня было ощущение, будто это товарищеская игра

«Динамо» – «Черноморец» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 18.07.2017 22:06
  • 1272 просмотров
  • 3 комментария
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Александр Попов
© Александр Попов

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Поздравляю всех с началом чемпионата. Что касается игры, то матч мы начали, вроде, активно, создавали моменты, но потом допустили грубую ошибка, за которую нас сразу наказали — передача поперек на своей половине поля. Такое непозволительно. Говорили много раз ребятам: из обороны выходим через продольные передачи, и ни в коем случае не через поперечные.
 
Но на сегодняшний момент самым главным было завоевание трех очков. Тяжело начинаем, и важнее всего добывать результат. Два дня назад была игра с «Шахтером», после которой провели ротацию состава, поменяли три полевых игрока и вратаря — все должны получать игровую практику, чтобы быть готовыми к следующим поединкам.
 
— После матча за Суперкубок вы сказали, что остались недовольны действиями линии полузащиты. А что скажете на этот счет сейчас?
— Сегодня у меня тоже есть большие претензии в созидательном плане. Сидорчук выполнил большой объем работы, но такой брак в опорной зоне при переходе от обороны в атаку, какой был у Сергея сегодня, непозволителен. Не знаю, в чем причина — то ли усталость, то ли непонимание момента...
 
Шепелев сыграл хорошо, у него было меньше брака, он забил мяч, поучаствовал в голевой атаке.
 
От опорных полузащитников очень много требуется, когда команда обороняется — они должны правильным образом разворачивать и направлять атаку после перехвата мяча. Но мы работаем вместе всего четыре недели, и вот от этой игры поперек и назад еще пока не ушли. Мы просим команду играть между линиям, разворачивать атаку за счет средних и диагональных передач, но ребята часто продолжают действовать через промежуточную передачу. Потихоньку мы это исправим, все-таки только начало сезона. По крайней мере, сегодня мы сыграли надежнее, чем в матче с «Шахтером».
 
— Скоро вы стартуете в Лиге чемпионов, финал которой примет Киев. В связи с этим, возможно, есть какие-то особые задачи на турнир — четвертьфинал, полуфинал? И второй вопрос по трансферам: будут ли у «Динамо» еще какие-то приобретения этим летом?
— По Лиге чемпионов. Вы так далеко зашли. Мы не против полуфинала, но сейчас наша первостепенная задача — выход в основную сетку Лиги чемпионов. Первый соперник по квалификации нам известен, потихоньку собираем о нем информацию. Но до первого матча с «Янг Бойз» нас еще ждет очень важный поединок с «Шахтером» в чемпионате Украины. Вот после этой игры уже и начнем целенаправленно готовиться к старту в Лиге чемпионов.
 
Теперь что касается трансферов. Мы ищем левого защитника. Самое главное — оборона. Пока же находимся в поиске различных сочетаний. Антунеш в матче за Суперкубок Украины сыграл неудачно, сегодня на его позиции попробовали Виду. В Лиге чемпионов сможем использовать Мораеса. У него, конечно, нет игровой практики, но он сейчас находится в отличной форме. Артем Кравец потихоньку набирает.
 
А лишь бы кого брать, чтобы потом опять ломать голову, что делать с этими футболистами, нет смысла. Кого имеем, с теми и будем играть в квалификации Лиги чемпионов.
 
— Вы второй раз подряд поменяли Гармаша. Недовольны его действиями?
— Во-первых, мы хотели посмотреть в этой позиции Цыганкова. Во-вторых, Гармаш пропустил некоторый период сборов, и мы его постепенно подводим к матчам. У нас есть медицинское тестирование в день игры — опираемся и на эти данные тоже. В-третьих, дисциплина на поле важнее всего, а Денис где-то заигрывается, очень высоко играет, почти как нападающий, а он не имеет права так действовать и оголять центральную зону. Так что в плане дисциплины Гармаш пока не выполняет те требования, которые я к нему предъявляю.
 
— Мбокани второй матч подряд попадает в основной состав. Он настолько лучше других нападающих, которые есть сейчас в вашем распоряжении?
— Да, на сегодняшний день он выглядит лучше всех остальных наших нападающих. Кравец вообще не был с нами на сборах, Беседин достаточно «сырой». Мораес пока не имеет права играть.
 
— Чего вы ждете от дебюта на «Олимпийском» в качестве главного тренера «Динамо»?
— Жду дебюта на матче со зрителями! Потому что сегодня было ощущение, будто это товарищеская игра. Как ни настраивай футболистов, а отсутствие болельщиков очень сказывается на команде: нет адреналина, который придают трибуны. Ощущение пустоты стадиона откладывает отпечаток. Но, повторюсь, самое главное, что мы сегодня взяли три очка.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    taras0506
      taras0506, 18.07.2017 22:16
    -1
    Будеш і на Олімпійському без фанатів..........Суперкубок ще не забули
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    bobul1980
      bobul1980, 18.07.2017 22:23
    -1
    taras0506, 18.07.2017 22:16
    Будеш і на Олімпійському без фанатів..........Суперкубок ще не забули

    а ти був на стадіоні хоч раз, чи просто аби попи ..діть?
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 18.07.2017 22:58
    0
    коли по полю стадо ледве ноги перебирає (причому в більшості), а потім ниє, що мало вболівальників, - це смішно! Люди підуть на футбол, боротьбу, волю до перемоги, а не банальне перекатування м'яча і надію на стандарт....
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