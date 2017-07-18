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Ницца подписала защитника Лиона Жалле

33-летний игрок достался «Ницце» свободным агентом

  • 18.07.2017 22:34
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«Ницца» пополнила свои ряды бывшим защитником «Лиона» Кристофом Жалле.

По информации официального сайта «орлят», 33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Жалле выступал за «Лион» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 21 матч и забил один мяч.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Ницца» заняла третье место в чемпионате Франции и получила место в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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