Ницца подписала защитника Лиона Жалле

«Ницца» пополнила свои ряды бывшим защитником «Лиона» Кристофом Жалле.

По информации официального сайта «орлят», 33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Жалле выступал за «Лион» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 21 матч и забил один мяч.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Ницца» заняла третье место в чемпионате Франции и получила место в квалификационном раунде Лиги чемпионов.