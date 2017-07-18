Денис Голайдо завершил карьеру игрока

Бывший игрок «Таврии» и донецкого «Металлурга» Денис Голайдо завершил карьеру футболиста.
После аннексии Крыма Голайдо остался выступать на полуострове в составе ТСК «Таврия».
Официальный сайт симферопольского клуба сообщил, что 33-летний защитник объявил о завершении карьеры.
Источник — Sport.ua
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