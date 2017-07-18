Денис Голайдо завершил карьеру игрока

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Паулу ФОНСЕКА: «Полтавчане заставили нас в буквальном смысле попотеть» 22:59 — Footbolboy Всегда размышляем только о следующем поединке, а он будет сложным, потому что предстоит еще раз в...

Александр ХАЦКЕВИЧ: Сегодня было ощущение, будто это товарищеская игра 22:58 — M-E-S-S-E-R коли по полю стадо ледве ноги перебирає (причому в більшості), а потім ниє, що мало вболівальникі...