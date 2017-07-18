Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Денис Голайдо завершил карьеру игрока

Экс-игрок «Таврии» повесил бутсы на гвоздь

  • 18.07.2017 22:13
  • 456 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Денис Голайдо завершил карьеру игрока

Бывший игрок «Таврии» и донецкого «Металлурга» Денис Голайдо завершил карьеру футболиста.

После аннексии Крыма Голайдо остался выступать на полуострове в составе ТСК «Таврия».

Официальный сайт симферопольского клуба сообщил, что 33-летний защитник объявил о завершении карьеры.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.