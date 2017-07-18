Спартак упустил победу над Динамо

Уверенно и спокойно. С победой Шахтер

Чемпион есть чемпион. С победой, Шахтёр!

А где неназначенный пеналь от Хача?

Ну тогдп и тактх пенальти - два тайма.Все ясно

Главное, что типо-болельщикам шахтера важнее игра Динамо чем клуба в форме цветов флага днр.

Контра ЧО хороша. Ответный гол ДК тоже неплох.

Таких развернутых ног - два тайма было. Речь идет о двойных стандартах, даже всего лишь об одном ...

привет, знаешь , если бы ЧО выиграл у Дк, так как сделали это киевляне, то мне было бы стыдно.ДК ...