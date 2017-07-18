Спартак упустил победу над Динамо

«Динамо» – «Спартак» - 2:2
Голы: 0:1 – 29 Промес, 0:2 – 32 Луис Адриано, 1:2 – 54 Панченко, 2:2 – 90 Ташаев.
«Динамо» – Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов, Хольмен, Ионов, Сапета (Соу, 46), Зотов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73).
«Спартак» – Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Промес, Луис Адриано (Попов, 65), Зе Луиш (Тимофеев, 89).
Предупреждения: Бечирай (41), Попов (72).
«Локомотив» – «Арсенал» Тула - 1:0
Гол: 1:0 – 57 Кверквелия.
«Локомотив» – Гильерме, Игнатьев (Коломейцев, 46), Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук (Лысов, 58), Миранчук, Фарфан, Баринов, Ари.
«Арсенал» Тула – Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Александров, Боурчану, Чаушич, Горбатенко, Берхамов (Хагуш, 72), Расич (Сикоев, 76), Шевченко.
Предупреждения: Баринов (28), Александров (56), Сунзу (60).
Источник — Sport.ua
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