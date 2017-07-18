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1-й тур
Ворскла
0:3
Шахтер Д
18.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла — Шахтер — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Ворскла» — «Шахтер»

  • 18.07.2017 21:33
  • 1824 просмотров
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Метки
ФК Шахтер. «Ворскла» — «Шахтер»
© ФК Шахтер. «Ворскла» — «Шахтер»

В поединке 1-го тура Премьер-лиги «Ворскла» — «Шахтер» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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