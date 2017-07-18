Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Максим Малышев пропустит около месяца

Игрок «Шахтера» получил травму в игре против «Динамо»

  • 18.07.2017 21:20
  • 122 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев выбыл до середины августа из-за травмы, полученной в поединке за Суперкубок Украины по футболу.

У хавбека проблемы с мениском, поэтому он вынужден пропустить несколько недель.

Ожидается, что Малышев вернется в строй в 20-х числах августа.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.