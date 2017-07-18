Максим Малышев пропустит около месяца

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев выбыл до середины августа из-за травмы, полученной в поединке за Суперкубок Украины по футболу.
У хавбека проблемы с мениском, поэтому он вынужден пропустить несколько недель.
Ожидается, что Малышев вернется в строй в 20-х числах августа.
Источник — Sport.ua
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