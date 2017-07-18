Боруссия обыграла Милан в контрольном матче

«Милан» - «Боруссия» Д – 1:3
Голы: Бакка, 24 – Шахин, 16, Обамеянг, 20, с пенальти, 62
«Милан»: Сторари Марко, Сапата Кристиан, Палетта Габриэль (Мусаккио Матео, 46), Абате Игнасио (Антонелли Лука, 64), Родригес Рикардо (Гомес Густаво, 64), Ньянг М'Байе (Чалханоглу Хакан, 46), Кесси Франк, Маури Хосе, Бонавентура Джакомо (Соса Хосе, 65), Бакка Карлос (Кутроне Патрик, 65), Борини Фабио
«Боруссия» Д: Вайденфеллер Роман (Райманн Доминик, 46), Бартра Марк (Суботич Невен, 73), Пищек Лукаш, Папастатопулос Сократис, Загаду Дан-Аксель (Мор Эмре, 64), Шахин Нури, Роде Себастьян (Гётце Марио, 64), Кастро Гонсало, Дембеле Усман, (Дурм Эрик, 64), Пулишич Кристиан (Исак Александер, 74), Обамеянг Пьер-Эмерик (Шюррле Андре, 73)
Источник — Sport.ua
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