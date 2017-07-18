ОФИЦИАЛЬНО: Лукас Лейва перешел в Лацио

Лацио объявил о приобретении бразильского полузащитника Ливерпуля Лукаса Лейвы.
30-летний футболист успешно прошел медицинские тесты, после чего подписал контракт с новым клубом. Детали договора не разглашаются, но предполагается, что он заключен на три года. Судя по всему, римляне выплатят англичанам 5,5 миллиона евро.
Отметим, что Лукас Лейва выступал за Ливерпуль на протяжении десяти лет.
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