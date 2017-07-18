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ОФИЦИАЛЬНО: Джо Харт - игрок Вест Хэма

«Молотобойцы» арендовали голкипера «Манчестер Сити»

  • 18.07.2017 20:28
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ФК Вест Хэм
© ФК Вест Хэм

«Вест Хэм» официально объявил о переходе в клуб голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта на правах аренды, рассчитанной на весь сезон 2017/18.Напомним, после прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик «горожан» год назад Харт не получил ни единого шанса проявить себя на «Этихад», отыграв прошлый сезон в аренде в «Торино».

Этим летом Гвардиола не изменил своего отношения к первому номеру сборной Англии — «Сити» вообще предпочел бы сразу продать Харта, однако никто из заинтересованных клубов не смог потянуть стоимость Джо вкупе с его зарплатой.

Таким образом, 30-летний Харт вновь отправляется в аренду и новый сезон проведет у «молотобойцев». И хотя этого не говорится в официальном заявлении, английская пресса предполагает, что «Сити» будет частично субсидировать зарплату Джо, а вдобавок «Вест Хэм» получил право последующего выкупа голкипера.

Отметим, что интригующей встречи Харта, на счету которого 71 матч за английскую сборную, с командой Гвардиолы не придется ждать долго — уже 4 августа «Вест Хэм» и «Сити» проведут товарищеский матч в Исландии.

«Для меня важно играть в футбол, и абсолютно здорово, что мне предоставилась возможность перейти сюда. Я нахожусь в предвкушении выступлений в Премьер-Лиге за такой большой клуб, как «Вест Хэм».

«Это был веселый год, и мне нравилось в Серии А и «Торино», но я готов вернуться и предвкушаю воссоединение с этой великолепной лигой», — сообщил Харт.

Источник — Fapl.ru

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