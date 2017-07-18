Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ярмоленко вышел на шестое место по числу матчей за Динамо

Полузащитник провел 224 поединка за киевлян

  • 18.07.2017 20:21
  • 1144 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко вышел на шестое место по числу матчей за столичный клуб.

Поединок против «Черноморца» в рамках первого тура чемпионата Украины стал для полузащитника 224-м за «Динамо».

Лидером рейтинга является Александр Шовковский, у которого 426 матчей за клуб.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.