Ярмоленко вышел на шестое место по числу матчей за Динамо

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко вышел на шестое место по числу матчей за столичный клуб.
Поединок против «Черноморца» в рамках первого тура чемпионата Украины стал для полузащитника 224-м за «Динамо».
Лидером рейтинга является Александр Шовковский, у которого 426 матчей за клуб.
Источник — Sport.ua
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