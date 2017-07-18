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Роман МИСАК: «Не маємо права на помилку с полтавчанами»

Голкіпер «Карпат» - про стартовий тур чемпіонату

  • 18.07.2017 20:05
  • 290 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

«У душі залишилась образа за те, що не здобули позитивного результату. Але є і позитивні враження від гри. Так, десь нам не вистачило завершального удару. Перший тайм показав на що ми здатні, гра команди вже змінилась і продовжує змінюватись у кращий бік» – почав Роман.

«Як на мене, перший матч для Ґуідо видався вдалим. Можу відзначити те, що мені з ним досить зручно грати. Те ж саме можу сказати і про інших новачків «Карпат», які дебютували у недільному матчі проти «Зірки». Вони показали хороший рівень гри, я впевнений, що з кожним матчем він тільки зростатиме».

«Мовний бар’єр? Ми його не відчуваємо. Себа Рібас за ці кілька днів вже вивчив більше українських слів аніж Даушвілі за кілька років (усміхається). Кожен з хлопців старається, вчить найбільш вживані слова. Можу сказати, що на футбольному полі існує одна, зрозуміла для всіх мова».

«Не будемо дивитись на статус команди, адже розуміємо, що нам у кожній грі потрібно брати три очки. На жаль, не вийшло цього зробити у поєдинку проти «Зірки». Тож тепер не маємо права на помилку з полтавчанами».

«Хочу подякувати вболівальникам, що у неділю прийшли на стадіон та підтримували нас до останньої хвилини. Хочу сказати їм, щоби не робили висновків по першій грі чемпіонату. Потрібно розуміти, що як новим тренерам, футболістам, так і команді в цілому потрібен час, аби вже незабаром фани побачили бажані «Карпати». Закликаю їх прийти на «Україну» на матч з «Ворсклою», а ми, у свою чергу, зробимо все можливе аби потішити їх грою та результатом» – підсумував кіпер.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 18.07.2017 20:11
    +1
    Роман МИСАК: «Не маємо права на помилку с полтавчанами»
    Краще помовчи, бо Ворскла не Зірка, а значно потужніша команда.
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