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Гелиос возвращается на родной стадион спустя пять лет

Харьковчане вновь сыграют на «Гелиос-Арене»

  • 18.07.2017 20:02
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ФК Гелиос
© ФК Гелиос

В субботу, 22 июля, в рамках второго тура первенства Украины сезона 2017/18 гг. в Первой лиге «Гелиос» примет в родных стенах краматорский «Авангард». Поединок пройдет на клубном стадионе «Гелиос-Арене» (Ново-Баварский проспект, 1А) и начнется в 16:30.

Напомним, в последний раз «солнечные» проводили свои домашние поединки на клубном стадионе в сезоне 2011/12 гг.. С той поры на протяжении пяти лет «Гелиос» принимал своих соперников в официальных матчах первенства и розыгрыша Кубка Украины на стадионе «Солнечный». В сезоне 2017/18 гг. «красно-черные» вновь будут хозяевами игр на родной арене.

Источник — ФК Гелиос

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