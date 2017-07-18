Гелиос возвращается на родной стадион спустя пять лет

В субботу, 22 июля, в рамках второго тура первенства Украины сезона 2017/18 гг. в Первой лиге «Гелиос» примет в родных стенах краматорский «Авангард». Поединок пройдет на клубном стадионе «Гелиос-Арене» (Ново-Баварский проспект, 1А) и начнется в 16:30.

Напомним, в последний раз «солнечные» проводили свои домашние поединки на клубном стадионе в сезоне 2011/12 гг.. С той поры на протяжении пяти лет «Гелиос» принимал своих соперников в официальных матчах первенства и розыгрыша Кубка Украины на стадионе «Солнечный». В сезоне 2017/18 гг. «красно-черные» вновь будут хозяевами игр на родной арене.