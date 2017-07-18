МанСити перехватит Данило у Челси

«Манчестер Сити» может перехватить защитника «Реала» Данило из под носа у «Челси». И хотя «синие» до сих пор не согласовали компенсацию за игрока сборной Бразилии, накануне пресса сообщала, что стороны близки к сделке.

Как стало известно Evening Standard, сейчас над «Челси» нависла реальная угроза упустить игрока. Доступностью Данило заинтересовался «Сити», который находится в поисках еще одного крайнего защитника после сорвавшегося перехода Дани Алвеса и готов действовать решительно.

Данило способен выступать как на левом, так и на правом фланге обороны, что было бы весьма кстати для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, испытывающего дефицит игроков на обоих краях.