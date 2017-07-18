Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МанСити перехватит Данило у Челси

«Горожане» настроены выкупить игрока «Реала»

  • 18.07.2017 19:47
  • 219 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Данило. Getty Images
© Данило. Getty Images

«Манчестер Сити» может перехватить защитника «Реала» Данило из под носа у «Челси». И хотя «синие» до сих пор не согласовали компенсацию за игрока сборной Бразилии, накануне пресса сообщала, что стороны близки к сделке.

Как стало известно Evening Standard, сейчас над «Челси» нависла реальная угроза упустить игрока. Доступностью Данило заинтересовался «Сити», который находится в поисках еще одного крайнего защитника после сорвавшегося перехода Дани Алвеса и готов действовать решительно.

Данило способен выступать как на левом, так и на правом фланге обороны, что было бы весьма кстати для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, испытывающего дефицит игроков на обоих краях.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.