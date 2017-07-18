Фанаты Стали обратились с письмом к мэру Каменского

В распоряжении редакции Sport.ua оказалось письмо болельщиков каменской «Стали», которые обеспокоены тем, что их родной клуб с каждым днем все дальше отдаляется от родного города, становлясь фактически чужым. И лишь юредически - представляет Каменское.

Городскому голове г. Каменское

Белоусову Андрею Леонидовичу

инициативной группы болельщиков каменского футбола

представителя Кирюшина Александра Николаевича

Уважаемый Андрей Леонидович!

Тревога и боль за настоящее и будущее профессионального футбола в городе Каменское вынудила нас взяться за перо и обратиться за помощью к человеку, которому доверена судьба города и его жителей, и для которого, как мы искренне надеемся, небезразлично, что будет со «Сталью» - визитной карточкой нашего славного города. К сожалению, события последних полутора лет, когда к управлению футбольным клубом пришли люди, не имеющие абсолютно никакого отношения ни к городу, ни к футболу региона, показывают, что «Сталь» постепенно, но неуклонно отдалялась от Каменского, лишь косвенно, то есть юридически, представляя на футбольной карте страны наш город. Хотя на самом деле ПФК «Сталь» уже давно не наш, он базируется в Буче (Киевская область), домашние матчи проводил в Днепре, а с нынешнего сезона и вообще будет принимать соперников в столице, куда к тому же вскоре переберется и офис клуба. Кому нужна такая команда? Для кого такой футбол? Уж точно не для Каменского и местных любителей футбола!

И сколько еще функционеры от футбола, ныне находящиеся во главе «Стали», будут использовать имидж города Каменское и достижения нашего родного клуба, прикрываясь ими и решая при этом исключительно свои меркантильные задачи? Если Вы помните, два года назад, как только «Сталь» вышла в Премьер-лигу, предыдущим руководством клуба была начата реконструкция главной спортивной арены города Каменское. Стадион «Металлург» уже через год должен был изменить свое лицо и непременно принимал бы клубы Премьер-лиги, но приход к руководству клуба людей, которым чужды идеалы Каменского, уничтожил все, что было начато их предшественниками. Все работы на стадионе давным-давно прекращены, а уютный «Металлург», до недавнего времени - настоящая городская футбольная Мекка, напоминает больше развалины Колизея, нежели спортивное наследие Каменского. Если не предпринять никаких попыток, продолжать смотреть на ситуацию сквозь пальцы и ничего не делать, мы окончательно потеряем профессиональный футбол в городе, утратив былые славные традиции. И неизвестно, когда вернется к своей обычной жизни стадион «Металлург», ибо, как показывает практика, любая спортивная арена обречена на погибель, если она пустует.

Прекрасно осознаем, что в один миг не изменить сложившуюся ситуацию, по велению волшебной палочки не будет построен стадион, а команда завтра не вернется обратно в Каменское, но как минимум в Ваших силах обратить внимание на сложившуюся непростую ситуацию со «Сталью» и профессиональным футболом в городе депутатский корпус, чиновников всех уровней и донести нашу (и надеемся, свою) позицию в этом вопросе до руководителей Днепровского металлургического комбината, являющегося одним из спонсоров ПФК «Сталь». Нам нужна своя команда, выступающая в нашем родном городе и во главе с людьми, для которых город Каменское - не пустой звук и не временное пристанище! Убеждены, что только патриоты города способны вернуть к жизни стадион «Металлург» и вновь сделать сильным, боеспособным коллективом нашу любимую «Сталь»!

С надеждой на понимание ситуации и содействие в решении вопроса о возвращении профессионального футбола в город Каменское, инициативная группа болельщиков каменского футбола Александр Кирюшин, Дмитрий Кропотов, Михаил Селехов, Андрей Иванов, Владимир Антоненко.