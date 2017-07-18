Шахтер увозит разгромную победу из Полтавы

Поединок начался с широкой атаки полтавчан и душевного удара Шарпара, вот только Пятов позицию выбрал по науке и легко зафиксировал мяч без прыжков и волнений. В остальном все было предсказуемо. «Шахтер» владел мячом, игровой инициативой и шел вперед по нарастающий. Все футболисты «Ворсклы» нередко вынужденно располагались за линией мяча. На 6-й минуте Шуста ждало испытание в виде двух ударов в одной атаке, и вратарь показал себя молодцом.

Счет едва не стал 1:0 на 13-й минуте. После углового практически идеальный удар головой выполнил Чижов, однако и тут высокое мастерство продемонстрировал Пятов. Гости этот звоночек услышали, прибавили и еще сильней придавили соперника к его воротам. Правда, играть на пределе «горняки» пока и не начинали, ситуация не располагала.

Следующий острый момент – это штрафной в исполнении Срны на 21-й минуте, когда за летящим в полуметре выше цели мячом следили все. Хозяева с тревогой, гости с надеждой. Пять минут спустя фланговый прорыв Исмаили привел к панике в полтавской штрафной, но одному сопернику пробить не дали, второго заблокировали… Сколько веревочки не виться, а конец обязательно будет, вот и гости забили. После не самого удачного паса Марлоса герой недавнего матча за Суперкубок Украины Феррейра сыграл на позиции центрфорварда в силовой манере. Он сам себе создал ударную ситуацию и отправил мяч точно в ближний угол.

«Ворскла» во многом из-за оставшихся прежними игровых подходов «Шахтера» резко прибавить и отыграться по горячим следам не сумела, даже одну атаку с угрозой не провела. Разве что отметим отменное видение поля Ребенка, который на 37-й минуте намеревался забросить мяч за шиворот заранее двинувшемуся на выход вратарю.

Рисковать по-крупному полтавчане не стали и в начале второго тайма, так что дончане продолжали вести неспешную игру и все контролировали. Попытки хозяев отобрать контроль над мячом позволили выровнять игру, но все комбинации подопечных Василия Сачко заканчивались на подступах к гостевой штрафной. Скользкий счет? «Шахтер» обычно на этот момент не обращает особого значения, ведь в любой момент может прибавить и расставить все и всех по своим местам.

Так и двадцать минут второго тайма отыграли, а на 66-й минуте Марлос бильярдным ударом со средней дистанции отправил мяч в «лузу». Все в нашей игре стало ясно окончательно. От «бело-зеленых» требовалась игра ва-банк, ведь «баранку» ты получаешь и присчете 0:2, и при 0:5, а к дополнительным показателям при распределении мест все обращаются нечасто.

На 72-й минуте забил Феррейра, но после явного толчка в спину защитника, так что с решением арбитра аргентинец и не спорил.

Полтавчан нужно похвалить за то, что они не сдались и, как минимум, один гол престижа заслуживали. «Шахтер», понятное дело, спокойно играл по счету и событий не форсировал. На третьей компенсированной минуте хозяева не стали останавливать Алана Патрика, а он сделал несколько шагов и отправил мяч с линии штрафной по дуге в дальний угол. 0:3.

Сергей СЕМЕНОВ

«Ворскла» (Полтава) - «Шахтер» (Донецк) - 0:3 (0:1)

- Факундо Феррейра, 27, Ромеро Марлос, 66, Алан Патрик, 90+3

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Вадим Сапай, Владимир Чеснаков, Александр Скляр (Владимир Одарюк, '74), Вячеслав Шарпар, Гегам Кадымян, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Юрий Коломоец (Дмитрий Шаповал, '88)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Иван Ордец, Исмаили, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Бернард (Вячеслав Танковский, '71), Дарио Срна, Дентиньо (Иван Петряк, '82), Ромеро Марлос, Факундо Феррейра (Густаво Бланко-Лещук, '87)

Александр Скляр, 20. Вадим Сапай, 64. Александр Чижов, 87. - Сергей Кривцов, 74.



Удары (в створ): 6 (3) - 11 (9)

Угловые: 5 - 6

Оффсайды: 2 - 2



ВОРСКЛА - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.