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Коллина больше не сотрудничает с ФФУ

Футбольный функционер прекратил сотрудничество без выплаты компенсации

  • 18.07.2017 18:16
  • 336 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Пьерлуиджи Коллина
© Getty Images. Пьерлуиджи Коллина
Куратор судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллина не участвовал в предсезонных подготовительных сборах украинских арбитров. Куратора не было ни на тестировании, ни на инструктаже, ни на семинарах.
 
Функционер воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации. Свои функции Пьерлуиджи Коллина передал Главе Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.
 
Действующих арбитров неприятно поразило то, что Коллина не выполнил своих обязательств во время подготовительного процесса.

Источник — ua-football

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 18.07.2017 18:20
    0
    поки що - це неофіційна інфа
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 18.07.2017 18:24
    0
    був бардак. а буде БАРДАК
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