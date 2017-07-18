Коллина больше не сотрудничает с ФФУ

Куратор судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллина не участвовал в предсезонных подготовительных сборах украинских арбитров. Куратора не было ни на тестировании, ни на инструктаже, ни на семинарах.

Функционер воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации. Свои функции Пьерлуиджи Коллина передал Главе Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

Действующих арбитров неприятно поразило то, что Коллина не выполнил своих обязательств во время подготовительного процесса.