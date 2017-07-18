КИТАЕВ: «Если Александрия пройдет в группу ЛЕ - будет играть в Одессе»

Александрийцы проведут квалификационные раунды Лиги Европы на своем стадионе КСК «Ника», который вмещает до 7000 зрителей, а в случае выхода в групповой турнир Лиги Европы – будут играть в Одессе на стадионе «Черноморец». Об этом сообщил директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев.

«Со стадионом «Ника» у нас все отлично, УЕФА еще в прошлом сезоне поставил нам хорошую оценку. Квалификационные раунды будем играть в Александрии на нашем стадионе.

Если проходим в группу, то там совсем другие требования, которые даже не зависят от стадиона. То есть стадион мы могли бы аттестовать - он может принимать и групповой этап. Но есть проблема с дорогами, с аэропортом и проживанием гостей в городе Александрия. Отели, которые есть в городе, не вмещают то количество людей, которое необходимо по требованиям. Поэтому если выйдем, будем играть на стадионе «Черноморец» в Одессе», – сообщил Дмитрий Китаев.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Александрия» проведет 27 июля на выезде. Ответный матч «Александрия» проведет на стадионе КСК «Ника» пройдет 3 августа.