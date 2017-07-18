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1-й тур
Динамо Киев
2:1
Черноморец
18.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

В тиши трибун: Динамо начинает чемпионат с победы над Черноморцем

Александр Хацкевич со своей новой командой завоевывает первые три очка

  • 18.07.2017 20:54
  • 1958 просмотров
  • 20 комментария
Метки
chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua
Еще не сыграв ни одной игры в чемпионате, новый главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич по итогу матча за Суперкубок получил первую порцию критики. Она была достаточно сдержанной, все-таки первый матч – есть первый матч. Первый блин вышел комом, но, как отметил сам наставник киевлян, «самые главные матчи нас еще ждут дальше». Один из «главных» у «Динамо» будет уже в ближайшую субботу, когда снова предстоит сыграть с «горняками», но и важность матча 1-го тура против «Черноморца» для киевлян сложно отрицать. Да и в тренерском штабе Хацкевича это понимали, а посему против одесситов, с которыми на стадионе «Динамо» вице-чемпиону Украины предстояло играть по известным причинам при пустых трибунах, вышел самый боевой состав, в котором были лишь незначительные изменения, вытекавшие из суперкубкового матча. В частности, это выход на последнем рубеже Максима Коваля и отсутствие Антунеша в заявке вообще.
 
Что до одесситов, то основной интригой по «основе» моряков было, выйдут ли с первых минут два самых громких новичка – Антонов и Политыло, но оба попали лишь в число запасных.
 
Антураж на трибунах в первые минуты соответствовал тому, что происходило на поле. Никаких попыток со стороны «Динамо» сразу же ошеломить соперника – киевляне спокойно дождались, когда гости сами отдадут и мяч, и территорию. А затем, прочно обосновавшись на гостей, попытались за счет навесных передач на Мбокани обострить ситуацию у ворот Безрука. Однако острота пошла не от единственного нападающего, а от Гонсалеса. Сначала парагваец не лучшим образом пробил с линии штрафной, а через минуту мог открывать счет, но его удару «на исполнение» из пределов штрафной не хватило точности.
 
Одесситы показали себя во всей красе на 13-й минуте. Воспользовавшись потерей мяча Андреем Ярмоленко, гости разогнали контратаку по центру, и после передачи Третьякова вправо на ход Хобленко счет был открыт – 9-й номер «моряков» низовым ударом спокойно переиграл Коваля.
 
Логично было ждать, что «Динамо» переключит коробку скоростей, однако этого не произошло. Одесситы смело прессинговали на чужой половине поля, показывая желание развить успех. Однако стоило «морякам» «потерять» в своей штрафной Гармаша, как последовала расплата. Денис сделал зрячую диагональную передачу на противоположный угол вратарской, и там набежавший Шепелев четко вогнал мяч в ближний угол.
 
Автор «динамовского» гола и в дальнейшем действовал очень полезно для команды, постоянно искал мяч и открывался. На 40-й минуте Шепелеву чуть не хватило техники, чтобы укротить мяч в штрафной после длинной передачи Морозюка, и момент был упущен. Еще же через минуту Шепелев стал автором голевой передачи. Приняв мяч в центральной зоне, Владимир сделал короткую скидку на Ярмоленко, который практически без разбега ударом с 20-ти метров поразил угол ворот Безрука. 2:1 – «Динамо» по делу было впереди после 45-ти минут игры.
 
Едва прозвучал свисток арбитра к началу второго тайма, как игра сразу же переместилась на гостевую половину. Киевляне постоянно на такт были быстрее соперника, который с трудом гасил угрозы своим воротам. Лишь в последний момент в своей штрафной одесситы успевали накрывать удары Гонсалеса и Ярмоленко, иначе не избежать бы больших неприятностей.
 
Если тот невысокий темп, в котором шла игра, со стороны «Динамо» можно было объяснить – и счет устраивал, и в субботу серьезная игра, то «Черноморец» никак не мог набрать обороты, и в атаке «моряки» выглядели совершенно беззубо. Позади была первая половина второго тайма, а одесситы считанные разы подобрались к владениям Коваля. Еще сложнее стало «Черноморцу» на 73-й минуте. Каплиенко на бровке грубо сбил Мбокани – желтая карточка, а с учетом того, что чуть ранее одессит уже получил одно предупреждение, «моряки» остались в меньшинстве, что не сулило позитивных перспектив.
 
Тем не менее, какие-то свои шансы, чтобы уйти от поражения, гости искали. На 79-й минуте Рахманов головой после навеса со штрафного пробил недалеко от каркаса ворот. Вскоре Ковалец взял игру на себя, на входе в штрафную оказался на газоне в борьбе с двумя защитниками, но арбитр Грысьо это падение расценил не как фол со стороны киевлян, а как симуляцию, с вытекающей из неё желтой карточкой.
 
Эти два эпизода стали хорошим уроком для «Динамо». Хозяева вытеснили одесситов на их половину, а, кроме того, старались надежно контролировать мяч. Гости пытались разорвать эту игру длинными передачами вперед на Антонова, но они не доходили до адресата.
 
«Динамо» спокойно довело игру до финального свистка – есть первые три очка для команды Александра Хацкевича, которые ей очень нужны и важны перед матчем со своим главным конкурентом.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 
 
«Динамо» – «Черноморец» – 2:1 (2:1)
 
«Динамо»: Максим Коваль, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Тамаш Кадар, Денис Гармаш (Виктор Цыганков, '69), Владимир Шепелев (Никита Корзун, '75), Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Дьемерси Мбокани (Артем Кравец, '80), Дерлис Гонсалес
«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Александр Каплиенко, Евгений Зубейко, Никита Татарков (Виталий Каверин, '63), Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Иван Бобко (Сергей Политыло, '46), Николай Мусолитин (Алексей Антонов, '66), Алексей Хобленко, Артем Рахманов
 
Арбитр: Юрий Грысьо (Львов)
 
 Владимир Шепелев, 22, Андрей Ярмоленко, 42 - Алексей Хобленко, 13.
 Домагой Вида, 60. - Александр Каплиенко, 60. Кирилл Ковалец, 83.
 Александр Каплиенко, 73.
 
Удары (в створ): 14 (5) – 2 (1).
Угловые: 6 – 0.
Офсайды: 1 – 1.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alex_kor
    online
    alex_kor, 18.07.2017 20:59
    +7
    ЧО конечно очень плох, но...
    Чистые пенальти..
    Позор за такие победы
    тьфу на этот чемпионат.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 18.07.2017 21:00
    +4
    Больше вопросов чем ответов вызвал этот матч
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    Sanya Gibay
    online
      Sanya Gibay, 18.07.2017 21:01
    +7
    Хорошая игра двух середнячков. Судейка едет домой с шубейкой)
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    Юра Бойко
      Юра Бойко, 18.07.2017 21:01
    +4
    Каплиенко чудной какой-то. То падает после своего же удара, то красную на ровном месте получает
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 18.07.2017 21:02
    +3
    Времена когда судьи тащат динамо вернулись!
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    ak228
    online
      ak228, 18.07.2017 21:02
    0
    Первый пропущенный гол динамо - знаковый, тупая обрезка лучшего игрока в центре и гол между ног вратаря, лучше не придумаешь!
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    lair.of.ursus
    online
      lair.of.ursus, 18.07.2017 21:02
    -2
    Да! Это было ВДС (Великое Динамовское Судейство). Мерзкое ощущение. Четыре подставленные ноги и желтая за симуляцию ... Два подката прямыми ногами и - ну, ну, ну. Игровое столкновение - игрок свободен. Вперед, товарищи. Многообещающее начало.
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    A-68
    online
      A-68, 18.07.2017 21:04
    -4
    Хацькевич мабудь не затримається.!!! Суркіси вкладуйте гроші в Динамо (К), а то "кіна" не буде.!!!
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 18.07.2017 21:05
    -4
    Vadim Kuzmenko, 18.07.2017 21:02
    Времена когда судьи тащат динамо вернулись!

    Ахахаха так они ж небу уходили никуда поьвашепу кротячьемы мнению. Уже ж 25 лет идут.
    Такие люди интересные, когда в пользу их команды ошибаются - так это судья низкоквалифицированный. А как хоть намек на в пользу ДК так " СуркиС все кУпил"
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    ggjldjlybr
    online
      ggjldjlybr, 18.07.2017 21:07
    -4
    Судья Удак!! Как жить в одной стане с такими Копытными и рогатыми!!!???
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 18.07.2017 21:10
    -6
    lair.of.ursus, 18.07.2017 21:02
    Да! Это было ВДС (Великое Динамовское Судейство). Мерзкое ощущение. Четыре подставленные ноги и желтая за симуляцию ... Два подката прямыми ногами и - ну, ну, ну. Игровое столкновение - игрок свободен. Вперед, товарищи. Многообещающее начало.

    Я извиняюсь " игровое столкновение " это когда мбокани чуть нога в другую сторону не развернулась?
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    Сергей Двореченец
    Сергей Двореченец, 18.07.2017 21:11
    0
    Два чистейших пенальти на игроках ЧО!! Позорное судейство! Со Швейцарцами так судить не будут. От такой победы для ДК более вреда, чем пользы. Стыдно за Супекубок, стыдно за сегодняшний результат и игру.
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    Tyigena
      Tyigena, 18.07.2017 21:14
    +1
    Черноморец проиграл по делу!
    пенал на совести судьи!
    посмотрим,что дальше будет,что дадут команде вновь прибывшие ,новые(старые) кадры!
    настораживает одно как бы команда не разделилась на тех кто был и кто пришел-такое бывает,а это будет капут!
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 18.07.2017 21:14
    -3
    Начало есть...Шепелев умничка - успевал всюду ))) Хацкевича - с первой победой ...!!!
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    alex_kor
    online
    alex_kor, 18.07.2017 21:19
    -1
    vipfishman, 18.07.2017 21:14
    Начало есть...Шепелев умничка - успевал всюду ))) Хацкевича - с первой победой ...!!!
    привет, знаешь , если бы ЧО выиграл у Дк, так как сделали это киевляне, то мне было бы стыдно.
    ДК сильнее и это факт, но судейка сделал свое дело.
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    lair.of.ursus
    online
      lair.of.ursus, 18.07.2017 21:20
    -1
    jekavayp, 18.07.2017 21:10
    lair.of.ursus, 18.07.2017 21:02
    Да! Это было ВДС (Великое Динамовское Судейство). Мерзкое ощущение. Четыре подставленные ноги и желтая за симуляцию ... Два подката прямыми ногами и - ну, ну, ну. Игровое столкновение - игрок свободен. Вперед, товарищи. Многообещающее начало.

    Я извиняюсь " игровое столкновение " это когда мбокани чуть нога в другую сторону не развернулась?
    Таких развернутых ног - два тайма было. Речь идет о двойных стандартах, даже всего лишь об одном - динамовском.
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 18.07.2017 21:21
    +1
    Контра ЧО хороша. Ответный гол ДК тоже неплох.
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    joe777
      joe777, 18.07.2017 21:26
    +1
    Главное, что типо-болельщикам шахтера важнее игра Динамо чем клуба в форме цветов флага днр.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 18.07.2017 21:26
    +3
    lair.of.ursus, 18.07.2017 21:20
    jekavayp, 18.07.2017 21:10
    lair.of.ursus, 18.07.2017 21:02 Да! Это было ВДС (Великое Динамовское Судейство). Мерзкое ощущение. Четыре подставленные ноги и желтая за симуляцию ... Два подката прямыми ногами и - ну, ну, ну. Игровое столкновение - игрок свободен. Вперед, товарищи. Многообещающее начало. Я извиняюсь " игровое столкновение " это когда мбокани чуть нога в другую сторону не развернулась?

    Таких развернутых ног - два тайма было. Речь идет о двойных стандартах, даже всего лишь об одном - динамовском.

    Ну тогдп и тактх пенальти - два тайма.
    Все ясно
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 18.07.2017 21:34
    0
    ну такє.
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