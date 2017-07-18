В тиши трибун: Динамо начинает чемпионат с победы над Черноморцем

Еще не сыграв ни одной игры в чемпионате, новый главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич по итогу матча за Суперкубок получил первую порцию критики. Она была достаточно сдержанной, все-таки первый матч – есть первый матч. Первый блин вышел комом, но, как отметил сам наставник киевлян, «самые главные матчи нас еще ждут дальше». Один из «главных» у «Динамо» будет уже в ближайшую субботу, когда снова предстоит сыграть с «горняками», но и важность матча 1-го тура против «Черноморца» для киевлян сложно отрицать. Да и в тренерском штабе Хацкевича это понимали, а посему против одесситов, с которыми на стадионе «Динамо» вице-чемпиону Украины предстояло играть по известным причинам при пустых трибунах, вышел самый боевой состав, в котором были лишь незначительные изменения, вытекавшие из суперкубкового матча. В частности, это выход на последнем рубеже Максима Коваля и отсутствие Антунеша в заявке вообще.

Что до одесситов, то основной интригой по «основе» моряков было, выйдут ли с первых минут два самых громких новичка – Антонов и Политыло, но оба попали лишь в число запасных.

Антураж на трибунах в первые минуты соответствовал тому, что происходило на поле. Никаких попыток со стороны «Динамо» сразу же ошеломить соперника – киевляне спокойно дождались, когда гости сами отдадут и мяч, и территорию. А затем, прочно обосновавшись на гостей, попытались за счет навесных передач на Мбокани обострить ситуацию у ворот Безрука. Однако острота пошла не от единственного нападающего, а от Гонсалеса. Сначала парагваец не лучшим образом пробил с линии штрафной, а через минуту мог открывать счет, но его удару «на исполнение» из пределов штрафной не хватило точности.

Одесситы показали себя во всей красе на 13-й минуте. Воспользовавшись потерей мяча Андреем Ярмоленко, гости разогнали контратаку по центру, и после передачи Третьякова вправо на ход Хобленко счет был открыт – 9-й номер «моряков» низовым ударом спокойно переиграл Коваля.

Логично было ждать, что «Динамо» переключит коробку скоростей, однако этого не произошло. Одесситы смело прессинговали на чужой половине поля, показывая желание развить успех. Однако стоило «морякам» «потерять» в своей штрафной Гармаша, как последовала расплата. Денис сделал зрячую диагональную передачу на противоположный угол вратарской, и там набежавший Шепелев четко вогнал мяч в ближний угол.

Автор «динамовского» гола и в дальнейшем действовал очень полезно для команды, постоянно искал мяч и открывался. На 40-й минуте Шепелеву чуть не хватило техники, чтобы укротить мяч в штрафной после длинной передачи Морозюка, и момент был упущен. Еще же через минуту Шепелев стал автором голевой передачи. Приняв мяч в центральной зоне, Владимир сделал короткую скидку на Ярмоленко, который практически без разбега ударом с 20-ти метров поразил угол ворот Безрука. 2:1 – «Динамо» по делу было впереди после 45-ти минут игры.

Едва прозвучал свисток арбитра к началу второго тайма, как игра сразу же переместилась на гостевую половину. Киевляне постоянно на такт были быстрее соперника, который с трудом гасил угрозы своим воротам. Лишь в последний момент в своей штрафной одесситы успевали накрывать удары Гонсалеса и Ярмоленко, иначе не избежать бы больших неприятностей.

Если тот невысокий темп, в котором шла игра, со стороны «Динамо» можно было объяснить – и счет устраивал, и в субботу серьезная игра, то «Черноморец» никак не мог набрать обороты, и в атаке «моряки» выглядели совершенно беззубо. Позади была первая половина второго тайма, а одесситы считанные разы подобрались к владениям Коваля. Еще сложнее стало «Черноморцу» на 73-й минуте. Каплиенко на бровке грубо сбил Мбокани – желтая карточка, а с учетом того, что чуть ранее одессит уже получил одно предупреждение, «моряки» остались в меньшинстве, что не сулило позитивных перспектив.

Тем не менее, какие-то свои шансы, чтобы уйти от поражения, гости искали. На 79-й минуте Рахманов головой после навеса со штрафного пробил недалеко от каркаса ворот. Вскоре Ковалец взял игру на себя, на входе в штрафную оказался на газоне в борьбе с двумя защитниками, но арбитр Грысьо это падение расценил не как фол со стороны киевлян, а как симуляцию, с вытекающей из неё желтой карточкой.

Эти два эпизода стали хорошим уроком для «Динамо». Хозяева вытеснили одесситов на их половину, а, кроме того, старались надежно контролировать мяч. Гости пытались разорвать эту игру длинными передачами вперед на Антонова, но они не доходили до адресата.

«Динамо» спокойно довело игру до финального свистка – есть первые три очка для команды Александра Хацкевича, которые ей очень нужны и важны перед матчем со своим главным конкурентом.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Динамо» – «Черноморец» – 2:1 (2:1)

«Динамо»: Максим Коваль, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Тамаш Кадар, Денис Гармаш (Виктор Цыганков, '69), Владимир Шепелев (Никита Корзун, '75), Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Дьемерси Мбокани (Артем Кравец, '80), Дерлис Гонсалес

«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Александр Каплиенко, Евгений Зубейко, Никита Татарков (Виталий Каверин, '63), Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Иван Бобко (Сергей Политыло, '46), Николай Мусолитин (Алексей Антонов, '66), Алексей Хобленко, Артем Рахманов

Арбитр: Юрий Грысьо (Львов)

Владимир Шепелев, 22, Андрей Ярмоленко, 42 - Алексей Хобленко, 13. Владимир Шепелев, 22, Андрей Ярмоленко, 42 - Алексей Хобленко, 13.

Домагой Вида, 60. - Александр Каплиенко, 60. Кирилл Ковалец, 83. Домагой Вида, 60.- Александр Каплиенко, 60. Кирилл Ковалец, 83.

Александр Каплиенко, 73. Александр Каплиенко, 73.

Удары (в створ): 14 (5) – 2 (1).

Угловые: 6 – 0.

Офсайды: 1 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.