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Неймар принял предложение ПСЖ

Парижаны готовы заплатить «Барселоне» за бразильца отступные в размере 222 миллионов евро

  • 18.07.2017 17:50
  • 1429 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар
Нападающий каталонской «Барселоны» Неймар продолжит карьеру в французском «ПСЖ». Футболист принял предложение парижан.
 
ПСЖ готовы заплатить «сине-гранатовым» за игрока отступные в размере 222 миллионов евро. Действующий контракт 25-летнего бразильца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
 

Источник — Twitter

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Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 18.07.2017 18:28
    0
    Смысл переходить в более слабую команду,которую к тому же ты и отымел?)
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