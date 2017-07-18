Неймар принял предложение ПСЖ

Нападающий каталонской «Барселоны» Неймар продолжит карьеру в французском «ПСЖ». Футболист принял предложение парижан.
ПСЖ готовы заплатить «сине-гранатовым» за игрока отступные в размере 222 миллионов евро. Действующий контракт 25-летнего бразильца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
EXCLUSIVO! @neymarjr aceitou a proposta do @PSG_inside e deve ser anunciado nas próximas semanas! A informação é do nosso @marcelobechler! pic.twitter.com/xua4AN4WK6— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 18 липня 2017 р.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.