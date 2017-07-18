Верес может подписать Довбика

Ровенский «Верес» заинтересован в подписании нападающего «Днепра» Артема Довбика.

Довбик хочет выступать в коллективе Премьер-лиги, но руководство днепровского клуба не хочет отпускать 20-летнего форварда до завершения срока контракта, который истекает этой зимой.

В прошлом сезоне Довбик сыграл в Премьер-лиге за «Днепр» 21 матч и забил 5 мячей.