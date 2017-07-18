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Верес может подписать Довбика

20-летний форвард планирует покинуть «Днепр» и перейти в клуб Премьер-лиги

  • 18.07.2017 17:07
  • 908 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Днепр. Артем Довбик (слева)
© ФК Днепр. Артем Довбик (слева)
Ровенский «Верес» заинтересован в подписании нападающего «Днепра» Артема Довбика. 
 
Довбик хочет выступать в коллективе Премьер-лиги, но руководство днепровского клуба не хочет отпускать 20-летнего форварда до завершения срока контракта, который истекает этой зимой. 
 
В прошлом сезоне Довбик сыграл в Премьер-лиге за «Днепр» 21 матч и забил 5 мячей.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.07.2017 17:22
    +1
    Продавати гравців - це не стиль Дніпра. Помаринують пацана до нового року, а далі перейде вільним агентом, куди сам захоче!
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