Верес может подписать Довбика

Ровенский «Верес» заинтересован в подписании нападающего «Днепра» Артема Довбика.
Довбик хочет выступать в коллективе Премьер-лиги, но руководство днепровского клуба не хочет отпускать 20-летнего форварда до завершения срока контракта, который истекает этой зимой.
В прошлом сезоне Довбик сыграл в Премьер-лиге за «Днепр» 21 матч и забил 5 мячей.
Источник — zbirna.com
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