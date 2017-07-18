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Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Сплоченность команды – наш основной козырь»

Футболист донецкого «Олимпика» считает, что главная ценность клуба - коллектив

  • 18.07.2017 16:51
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ФК Олимпик. Дмитрий Немчанинов
© ФК Олимпик. Дмитрий Немчанинов
Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов рассказал про перспективы клуба в матчах против ПАОКа в Лиге Европы.
 
— Очень скоро вам играть квалификацию Лиги Европы против ПАОКа…
— Конкретики по задачам нам еще не говорили, но все понимают, что хочется пройти дальше. Да, мы понимаем, какой соперник выпал, какие у ПАОКа исполнители. В этих матчах на первые роли выйдет психология. Если мы настроимся так, как на свежий матч с «Александрией», или так, как сыграли с «Динамо» и «Шахтером» в прошлом сезоне, то, поверьте, что все возможно.
 
Наверное, самая главная ценность «Олимпика» – наш коллектив. Это все новички отмечают, которые вливаются к нам. Может, у нас не такая большая финансовая составляющая, но когда мы реально друг за друг, то все видели, какие игры мы показывали в чемпионате. Сплоченность команды – наш основной козырь.
 
— У вас в заявке на первую игру было только пять запасных.
— Наверное, из «Олимпика» летом приходили едва ли не самые тревожные кадровые новости. Но команда собралась, и, наверное, еще будет усиляться. Я уже в команде полтора года и каждые полгода какие-то проблемы с составом, уходит много. Привык к этому. Сначала переживал: «Как так? Все ушли, все сейчас полетит…» Особенно если на сборах проигрываем много… А потом понял, что все наладится, что сбор в основном дает кондиции футболистам. Вот в этот раз также проигрывали Первой лиге на сборе, рисунок игры плохо просматривался… Уверен, что и в этот раз так будет – выйдем на матчи чемпионата и покажем нормальный уровень. Мы на этом не заморачиваемся – на результатах спаррингов.
 
А по составу… Ушли футболисты, но и пришли к нам опытные исполнители. Андрея Богданова сохранили, в конце сборов пришли в защиту опытные Антон Кравченко и Артем Шабанов. Еще и Вячеслав Лухтанов из «Вереса» пришел. Считаю, что потерю Димы Гришко мы компенсировали.
 
— Но все равно игроков даже для чемпионата Украины еще в «Олимпике» маловато…
— Да, наверное, так и есть. Усиливаться надо, чтобы была хоть какая-то конкуренция. Нападающий у нас пока один и Владу Хомутову только 19 лет. В играх против защиты «Динамо» или «Шахтера» ему тяжело будет… Но, кстати, если о молодежи говорить, то приятно, что Николаевич (Санжар – Ю.К.) доверил Паше Лукьянчуку сыграть на правом фланге защиты. Считаю, что он неплохо выглядел.
 
Напомним, что в первом туре УПЛ команда Романа Санжара в гостях обыграла «Александрию» (0:2).
 
27 июля «Олимпик» проведет свой дебютный матч в еврокубках. В рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы дончане в Киеве сыграют против греческого ПАОКа. Ответная встреча пройдет 3 августа в Салониках.

Источник — Sportarena

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