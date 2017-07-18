Шелихов перешел в Ислочь

28-летний экс-вратарь «Днепра» Денис Шелихов подписал контракт с белорусской «Ислочью». Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2017/18.

В 2009 году Шелихов вызывался в молодежную сборную Украины (U-21). На правах аренды выступал за луцкую «Волынь», в составе которой дебютировал в Премьер-лиге. В минувшем сезоне Шелихов провел 7 игр за «Днепр», пропустил 10 мячей.

Этим летом вратарь покинул днепровский клуб и в статусе свободного агента перешел в «Ислочь». За белорусский клуб украинец будет играть под 16-м номером.