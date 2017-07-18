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Шелихов перешел в Ислочь

Украинский голкипер подписал контракт с белорусским клубом до конца сезона

  • 18.07.2017 16:35
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ФК Днепр. Денис Шелихов
© ФК Днепр. Денис Шелихов
28-летний экс-вратарь «Днепра» Денис Шелихов подписал контракт с белорусской «Ислочью». Срок соглашения рассчитан до конца сезона 2017/18.
 
В 2009 году Шелихов вызывался в молодежную сборную Украины (U-21). На правах аренды выступал за луцкую «Волынь», в составе которой дебютировал в Премьер-лиге. В минувшем сезоне Шелихов провел 7 игр за «Днепр», пропустил 10 мячей.
 
Этим летом вратарь покинул днепровский клуб и в статусе свободного агента перешел в «Ислочь». За белорусский клуб украинец будет играть под 16-м номером.

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