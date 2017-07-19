Анонс веб-конференции. Вірні збірній берут курс на Харьков и Рейкьявик

В понедельник, 24 июля, в 11:30 состоится веб-конференция «Вірні збірній» берут курс на Харьков и Рейкьявик», где будут обсуждены детали подготовки движения болельщиков сборной Украины к двум матчам — 2 сентября в Харькове с Турцией и 5 сентября в Рейкьявике с Исландией.

На вопросы редакции и читателей Sport.ua ответят:



— Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины с футбола та