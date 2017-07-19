Анонс веб-конференции. Вірні збірній берут курс на Харьков и Рейкьявик

В понедельник, 24 июля, в 11:30 состоится веб-конференция «Вірні збірній» берут курс на Харьков и Рейкьявик», где будут обсуждены детали подготовки движения болельщиков сборной Украины к двум матчам — 2 сентября в Харькове с Турцией и 5 сентября в Рейкьявике с Исландией.
На вопросы редакции и читателей Sport.ua ответят:
— Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины с футбола та
— Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины с футбола та
— Владислав Титарев, советник президента Федерации футбола Украины.
Свои вопросы задавайте уже сейчас.
Свои вопросы задавайте уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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