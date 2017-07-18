Шахтер прогулялся по Полтаве

Утром в день игры с «Ворсклой» футболисты и тренеры «оранжево-черных» совершили традиционную прогулку по городу.
В Полтаве отличная погода – солнечно, +25 градусов. Команда в прекрасном настроении готовится к старту чемпионата.
Погуляв полчаса, «горняки» вернулись в отель. После обеда и отдыха чемпионы Украины отправятся на стадион им. А. Бутовского.
Стартовый свисток арбитра матча 1-го тура национальной Премьер-лиги «Ворскла» – «Шахтер» прозвучит в 19:00. Прямую трансляцию смотрите на телеканале «Футбол 2».
Фото ФК «Шахтер»
Фото ФК «Шахтер»
Источник — ФК Шахтер
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