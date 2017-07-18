Шахтер прогулялся по Полтаве

Утром в день игры с «Ворсклой» футболисты и тренеры «оранжево-черных» совершили традиционную прогулку по городу.

В Полтаве отличная погода – солнечно, +25 градусов. Команда в прекрасном настроении готовится к старту чемпионата.

Погуляв полчаса, «горняки» вернулись в отель. После обеда и отдыха чемпионы Украины отправятся на стадион им. А. Бутовского.