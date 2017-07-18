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Шахтер прогулялся по Полтаве

«Горняки» готовы к матчу с «Ворсклой»

  • 18.07.2017 14:48
  • 1204 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Утром в день игры с «Ворсклой» футболисты и тренеры «оранжево-черных» совершили традиционную прогулку по городу. 
 
В Полтаве отличная погода – солнечно, +25 градусов. Команда в прекрасном настроении готовится к старту чемпионата. 
 
Погуляв полчаса, «горняки» вернулись в отель. После обеда и отдыха чемпионы Украины отправятся на стадион им. А. Бутовского.
 
Стартовый свисток арбитра матча 1-го тура национальной Премьер-лиги «Ворскла» – «Шахтер» прозвучит в 19:00. Прямую трансляцию смотрите на телеканале «Футбол 2».

















Фото ФК «Шахтер»

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 18.07.2017 15:24
    +1
    Ні одна команда(судячи по Sport.ua) так не прогулюється як Шахтар.Для вас інших команд не існує!
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    kung_vv
      kung_vv, 18.07.2017 15:31
    +5
    Oleg.Groningen, 18.07.2017 15:24
    Ні одна команда(судячи по Sport.ua) так не прогулюється як Шахтар.Для вас інших команд не існує!
    Дело в том, что если и прогуливаются, то неорганизованно, без фотографа.
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    Dragon9
      Dragon9, 18.07.2017 16:07
    +3
    Шахтьор пообєдал, шахтьор сходіл в туалєт, шахтьор прогулялся
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    Voller91
      Voller91, 18.07.2017 16:22
    +3
    Як на мене, хороша традиція, для футболістів (імідж) так і для фанів є можливість поспілкуватись з кумирами.
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