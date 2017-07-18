Динамо сыграет в белом, Черноморец - в черно-синем

Сегодня в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. В. Лобановского прошло совещание, предшествующее игре 1-го тура чемпионата Украины 2017−2018 гг. между столичным «Динамо» и «Черноморцем». На нем присутствовали делегат ФФУ Григорий Симонов (Киев), наблюдатель арбитража ФФУ — Игорь Хиблин (Хмельницкий), четвертый арбитр Виктор Копиевский (Кропивницкий), представители клубов и всех служб, участвующих в организации поединка.



Были утверждены цвета, в которых команды проведут сегодняшнюю игру. «Черноморец» сыграет в черно-синей форме, «Динамо» — в белой. Голкипер «моряков» выйдет на поле в зеленом, вратарь хозяев — в желтом.