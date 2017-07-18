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Александр Тымчик продолжит карьеру в Стали

Киевское «Динамо» отдает защитника в аренду

  • 18.07.2017 14:29
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ФК Динамо Киев. Александр Тымчик
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик
Защитник «Динамо» Александр Тымчик будет выступать на правах аренды за клуб отечественной Премьер-лиги – «Сталь» с Каменского.
 
Срок соглашения рассчитан до 31 декабря 2017 года.
 
Напомним, что чуть ранее на аналогичных арендных условиях в «Сталь» перешли еще двое динамовцев – защитник Богдан Михайличенко и нападающий Алексей Щебетун. Оба футболиста уже успели провести дебютный матч за свою новую команду, в котором каменцы на выезде переиграли луганскую «Зарю».

Источник — ФК Динамо Киев

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