Александр Тымчик продолжит карьеру в Стали

Защитник «Динамо» Александр Тымчик будет выступать на правах аренды за клуб отечественной Премьер-лиги – «Сталь» с Каменского.
Срок соглашения рассчитан до 31 декабря 2017 года.
Напомним, что чуть ранее на аналогичных арендных условиях в «Сталь» перешли еще двое динамовцев – защитник Богдан Михайличенко и нападающий Алексей Щебетун. Оба футболиста уже успели провести дебютный матч за свою новую команду, в котором каменцы на выезде переиграли луганскую «Зарю».
Источник — ФК Динамо Киев
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