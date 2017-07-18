Александр Тымчик продолжит карьеру в Стали

Этот вопрос решается очень просто: на любом стадионе ПЛ есть видеонаблюдение. Сняли видео, устано...

Ні одна команда(судячи по Sport.ua) так не прогулюється як Шахтар.Для вас інших команд не існує!

Вы меня еще в Шепетовку отправть )))

А Динамо в состоянии давать практику пяти форвардам, чтобы они не начали деградировать на лавке и...

Уж лучше пускай поддерживает форму, находясь в аренде, чем сидит на лавке в Динамо. Хацкевич ещё ...

ТА ХОЧ І 5 ФОРВАРДІВ НЕХАЙ БУДУТЬ КОНКУРЕНЦІЯ ПОВИННА БУТИ АЛЛО!!!

ЗЛЬОБАС ПОТРІБЕН ДИНАМО І ВСЕ!!!