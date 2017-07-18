Польский голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в Турин. Напомним, голкипер два последние сезона провел в аренде в «Роме», так что Серию А знает неплохо.
Контракт поляка с лондонским клубам действителен до лета 2018-го, но, по слухам, «канониры» готовы отпустить вратаря за 18 млн евро.
.@13Szczesny13 already has a message for you all ⚪️⚫️ pic.twitter.com/HwXxJHcHv1— JuventusFC (@juventusfcen) July 18, 2017
Источник — Sport.ua
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