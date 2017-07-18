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Войцех Щесны прилетел в Турин

Поляк близок к переходу в «Ювентус»

  • 18.07.2017 14:18
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twitter.com/juventusfcen. Войцех Щесны
© twitter.com/juventusfcen. Войцех Щесны

Польский голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в Турин. Напомним, голкипер два последние сезона провел в аренде в «Роме», так что Серию А знает неплохо.

Контракт поляка с лондонским клубам действителен до лета 2018-го, но, по слухам, «канониры» готовы отпустить вратаря за 18 млн евро.

 

Источник — Sport.ua

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