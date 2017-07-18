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Александр Алиев на этой неделе прибудет в Бней Сахнин

В Израиле ждут украинского полузащитника

  • 18.07.2017 14:13
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Динамо Киев от Шурика. Александр Алиев
© Динамо Киев от Шурика. Александр Алиев
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев начнет тренироваться в клубе «Бней Сахнин» на этой неделе в Израиле.
 
Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник с украинским и российским паспортами присоединится к тренировочному лагерю команды на сборе в польском Кельце. Однако позднее было решено, что Алиев приедет уже непосредственно в Израиль, где его и ожидают со дня на день.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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