Александр Алиев на этой неделе прибудет в Бней Сахнин

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев начнет тренироваться в клубе «Бней Сахнин» на этой неделе в Израиле.
Ранее сообщалось, что 32-летний полузащитник с украинским и российским паспортами присоединится к тренировочному лагерю команды на сборе в польском Кельце. Однако позднее было решено, что Алиев приедет уже непосредственно в Израиль, где его и ожидают со дня на день.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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