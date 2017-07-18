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Роман САНЖАР: «Труднощі мотивували нас»

Наставник «Олімпіка» — про останній матч, комплектацію складу та специфіку психології

  • 18.07.2017 14:09
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УПЛ. Роман Санжар
© УПЛ. Роман Санжар
Головний тренер донецького «Олімпіка» розповів про старт команди в сезоні.
 
— Романе Миколайовичу, після завершення олександрійської зустрічі один із сайтів назвав Вас «чарівником»…
— Думаю, багатьох насторожували наші результати на тренувальних зборах, де ми зазвичай програвали. Очевидно, ті невдалі для нас спаринги струсонули команду, стали стимулом зібратися. Можна сказати, труднощі мотивували нас. Із другого боку, я би не переоцінював цей матч: робити глобальні висновки з однієї перемоги — ризиковано.
 
— Вочевидь, нашу футбольну громадськість вразила не перемога Вашої команди як така, а тло, на якому її здобуто: «Олімпік» розгубив чи не третину основи, «Олександрія», навпаки, — підсилилася…
— Розумієте, все могло скластись інакше! У них же було багато моментів забити, просто суперник не зумів реалізувати їх. Я вважаю, що мої підопічні загалом виконали тактичну установку, реалізували те, що від них вимагалося. Проте давайте подумаємо: якщо «Олександрія» створила стільки голевих епізодів — значить, нам є над чим працювати! Повторюся: нехай пройде чотири-п’ять поєдинків — і потім поговоримо.
 
— Цього разу в основі «Олімпіка» вийшло аж п’ятеро захисників. Скільки їх буде, коли гратимете проти «Шахтаря» або «Динамо»?
— (Сміється.) Я вражаю, ми не всю зустріч діяли так по факту. Справді, «юридично» беків було п’ятеро, але дивіться: на заміну виходив Лухтанов — формально центрбек, але ми задіяли його в опорній зоні, де нам, для успішного протистояння «Олександрії», потрібні були футболісті, звиклі до складної силової боротьби; Лук’янчук приходив до нас як центральний оборонець, але в мене він гратиме на правому фланзі (його тут пробував іще Ребров). Веду ось до чого: то була тактика на конкретний матч — не більше й не менше.
 
— На лавці донеччани нараховувалося п’ять запасних замість необхідних семи. Це насторожує — особливо з огляду на близькість Ліги Європи…
— Просто ми не встигли заявити всіх, хто з нами тривалий час тренується. Маю на увазі Михайльова та бразильця Гуттнера, які у нас не один тиждень на перегляді. Сподіваюся, вже за кілька днів їх дозаявимо.
 
— Тепер одне з традиційних запитань: чи здійснить Ваш клуб придбання нових футболістів до завершення трансферного вікна?
— На сьогодні можу сказати, що майже напевно приєднається Мігунов. Як швидко? Залежно від того, як швидко зуміємо домовитися з «Шахтарем». А до 2 вересня — подивимося.
 
— Наостанок — про психологію: як почувається Богданов із огляду на всім відомі події літа?
— Ви натякаєте, чи не маю до нього упередженого ставлення? Ні, звісно! Навпаки: всяко його підтримую. У нього були хороші пропозиції з Європи, він вів переговори, проте з певних причин усе зірвалося. Тепер він знову наш футболіст, але, оскільки пропустив більшу частину підготовки, перебуває в неідеальному стані. Проте Андрій професіонал, і вже найближчим часом набере потрібну форму. Й, можливо, таки реалізує мрію й перейде на Захід.

Источник — УПЛ

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