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Доменико КРИШИТО: «Перелет в Хабаровск, наверное, худший в жизни»

Легионер «Зенита» - о старте сезона

  • 18.07.2017 14:05
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ФК Зенит
© ФК Зенит
Защитник «Зенита» Доменико Кришито – о поездке в Хабаровск, капитанской повязке и матче с «Рубином»:
 
- Перелёт в Хабаровск, наверное, худший в моей жизни. Так что после восьмичасового перелета прогулка перед сном пошла на пользу, но это уже все в прошлом. Когда выходишь на поле, то выкладываешься на сто процентов и не думаешь о дороге, и о том, что не выспался. Было важно оставаться сфокусированным на футболе и нам это удалось. Возможно, мы не показали свою лучшую игру, но матч получился хорошим. Для нас важен счёт и три очка, тем более мы хотели начать сезон с победы. Сейчас готовимся к матчу с «Рубином». Играем дома, перед своими болельщиками, поэтому тоже хотим заработать очередные три очка. Я рад, что тренер доверил мне капитанскую повязку. Конечно, прибавилось больше обязанностей, но я к этому готов.

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