Доменико КРИШИТО: «Перелет в Хабаровск, наверное, худший в жизни»

Смысл переходить в более слабую команду,которую к тому же ты и отымел?)

Да, сейчас там за файер можно и на подвал угодить, или ещё хуже. Уж лучше как у нас...

залишилось знімати очки з клубів, ультрас яких порушують правопорядок....

Да-а-а, если бы правоохранители действовали адекватно и в рамках закона, как это пишут многие выш...