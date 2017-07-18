Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо должно сделать выводы из матча с Шахтером»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук заявил, что участники матча за Суперкубок «Шахтер» и «Динамо» не испытают сложностей в своих первых матчах в Премьер-лиге.

О матче «Ворскла» - «Шахтер»:

- Думаю, что ребята много эмоций и сил отдали в игре за Суперкубок, но с позитивом они должны успеть восстановиться за это время. У «Шахтера» большой состав, там около 25 игроков. Некоторые игроки травмировались и уже получили дисквалификации: Степаненко, Малышев. Но и их достойно заменить другие ребята. Если исполнители хорошего уровня, так что их будет кем заменить.

О поединке «Динамо» - «Черноморец»:

- В Киев только пришел новый тренерский штаб и, я думаю, что какой-то этап адаптации идет. Но «Динамо» играло с «Шахтером» и должно сделать некоторые выводы. Хоть «Черноморец» и усилился, но, я думаю, будет прибавлять и придет к положительному результату.

У «Динамо» была только первая официальная игра при новом тренере и сразу же с «Шахтером», с командой, которая уже давно играет одним составом. Видно, что «горняки» были более подготовлены. А у киевлян было заметно, что игроки и тренерский штаб еще друг к другу не притерлись, идет процесс адаптации. Не думаю, что у киевлян возникнут сложности с тем, чтобы обыграть «Черноморец».

Я перед этим говорил, что в чемпионате за первое место опять будут бороться только две команды. Хочется, чтобы «Динамо» опять набрало силу и составило конкуренцию «Шахтеру», потому что от этого выиграют все. Нужно, чтобы была конкуренция, а не отрыв между ними порядка 20 очков.