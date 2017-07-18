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Барселона заработала за сезон 708 млн евро

66% расходов клуба - зарплаты игрокам и работникам

  • 18.07.2017 13:05
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Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона
Совет директоров «Барселоны» отчитался о проделанной работе. В сезоне-2016/17 клуб заработал рекордные для себя 708 млн евро, что на 13 млн больше, чем планировалось.
 
После уплаты налогов чистая прибыль клуба составила 18 млн евро. Снижение долгов клуба на 24,5 миллиона евро позволило довести этот показатель до 247 миллионов.  
 
Руководство «Барселоны» планирует увеличить доходы до 1 млрд евро в 2021-м. В минувшем сезоне фонд заработной платы составил 66% от общего объема расходов клуба. 
 
Согласно журналу Forbes, «Барселона» оценивается в 3,64 млрд евро — это четвертый показатель в мире. Дороже стоят только «Даллас Ковбойз» (американский футбол), «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол) и «Манчестер Юнайтед» (футбол).

Источник — ФК Барселона

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