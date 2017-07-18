если Динамо супер топ-клуб, то ему нужен и супер тренер, а можно ли считать Хацкевича топовым тре...

Якщо удар пішовби нижче на 10см, у підборіддя, йогоб відливали водою! Атак у чорних черепушка міц...

посредственная *

Просто нужно понять и признать, что Бразилия ФУТБОЛЬНАЯ страна, а Украина не только посредственны...

Больше меня удивил не гол, а то, что матч такого уровня показывают по тв с прикольным комментатор...