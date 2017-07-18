Бразильцы всегда славились техникой. И забитый «командный» гол - в принципе, дело обычное. Вот только это - третий по силе дивизион Бразилии, Серия С. 4-я и 5-я команды группы А, «Форталеза» и «Ремо», сыграли вничью - 1:1. Так был открыт счет:
🔥 This goal looks more like Barcelona than the Brazilian third division 🔥— B/R Football (@brfootball) July 17, 2017
[📹: @Esp_Interativo] pic.twitter.com/bH2RH4wxw3
Источник — Sport.ua
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