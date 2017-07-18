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Шедевральная комбинация в лучших традициях «Барселоны»

  • 18.07.2017 12:38
  • 2590 просмотров
  • 7 комментария
Метки
remo100porcento.com
© remo100porcento.com

Бразильцы всегда славились техникой. И забитый «командный» гол - в принципе, дело обычное. Вот только это - третий по силе дивизион Бразилии, Серия С. 4-я и 5-я команды группы А, «Форталеза» и «Ремо», сыграли вничью - 1:1. Так был открыт счет:
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Srna
    Srna, 18.07.2017 12:46
    +3
    у нас на вышку столько зрителей не собирается
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    sus1ik
      sus1ik, 18.07.2017 12:53
    -2
    Srna, 18.07.2017 12:46
    у нас на вышку столько зрителей не собирается
    Просто даже 3ий по силе дивизион Бразилии намного зрелищней нашей вышки...
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    Elblanko
      Elblanko, 18.07.2017 12:53
    +6
    Раз у рік і палка стріляє. У кожної команди бувають такі комбінації.
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    pulse240
    pulse240, 18.07.2017 12:54
    -2
    У нас на ДК - Шахтёр столько зрителей не собираются
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    naboo
      naboo, 18.07.2017 13:15
    +2
    Больше меня удивил не гол, а то, что матч такого уровня показывают по тв с прикольным комментатором.
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    ram-le
    ram-le, 18.07.2017 13:31
    +1
    Просто нужно понять и признать, что Бразилия ФУТБОЛЬНАЯ страна, а Украина не только посредственный страна, но и футбол в ней очень посредственный. Поэтому не стоит ждать зрелищной игры, болельщиков на трибунах, громких побед... Увы...
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    ram-le
    ram-le, 18.07.2017 13:36
    0
    посредственная *
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