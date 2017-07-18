Аргентинец Хорхе Раффо возглавил Академию Шахтера

Последним местом работы 53-летнего аргентинца была Академия «Боки Хуниорс», которую он возглавлял с 2011-го года. С 2006-го возглавлял Академию «Барселоны» в Аргентине.

Как игрок Раффо выступал в «Бока Хуниорс», «Кильмес», «Унион де Санта Фе», «Атлетико Лос-Андес», «Депортиво Итальяно» (все – Аргентина), «Эндрахт Вервик» (Бельгия), «Сент-Омер» (Франция). По окончании игровой карьеры тренировал аргентинские «Альмиранте Браун» и «Атланту».

На посту руководителя Академии «Шахтера» Хохе Раффо сменит Александра Фундерата.

Отметим, что в минувшем сезоне киевское «Динамо» завоевало «золото» во всех возрастных категориях на юношеском уровне.