Аргентинец Хорхе Раффо возглавил Академию Шахтера

Последним местом работы 53-летнего аргентинца была Академия «Боки Хуниорс», которую он возглавлял с 2011-го года. С 2006-го возглавлял Академию «Барселоны» в Аргентине.
Как игрок Раффо выступал в «Бока Хуниорс», «Кильмес», «Унион де Санта Фе», «Атлетико Лос-Андес», «Депортиво Итальяно» (все – Аргентина), «Эндрахт Вервик» (Бельгия), «Сент-Омер» (Франция). По окончании игровой карьеры тренировал аргентинские «Альмиранте Браун» и «Атланту».
На посту руководителя Академии «Шахтера» Хохе Раффо сменит Александра Фундерата.
Отметим, что в минувшем сезоне киевское «Динамо» завоевало «золото» во всех возрастных категориях на юношеском уровне.
Источник — ФК Шахтер
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